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Muş'ta kültür park projesi ihale aşamasına geldi



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Belediyesi tarafından yapılması planlanan Muş Kültür Park Projesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Muş'un çehresini değiştirecek yeşil alanlara kavuşmasını sağlamak için bugüne kadar birçok park ve mesire alanını vatandaşların hizmete sunmanın haklı gururunu yaşayan Muş Belediyesi, dev bir projeyi daha hayata geçiriyor. Fidanlık mevkii içerisinde yer alan 56 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Muş Kültür Parkı şehrin en büyük ikinci parkı olma özelliğini taşıyor. Proje hazırlama sürecinin tamamlandığı Muş Kültür Parkı'nın yapımı için ihale hazırlığı yapılıyor. Mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait olan arsanın tahsis işlemlerinin ardından harekete geçen Muş Belediyesi çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden emekli Peyzaj Mimarı Prof. Dr. Ahmet Cengiz Yıldızcı tarafından hazırlanan projenin önümüzdeki günlerde ihale süreci başlatılacak.

Prof. Dr. Yıldızcı, Kültür Parkı projesi ile ilgili Belediye Başkanı Feyat Asya'ya bilgi verdi. Muş Belediyesi teknik ekiplerinin de hazır bulunduğu toplantıda projenin tüm detayları ele alındı. Kültür Parkı Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş'un görsel kalitesini arttırmak, insanların sosyal ve kültürel aktivitelerini yapabilecekleri alanlar oluşturmak için çalıştıklarını kaydederek, bu proje ile ihtiyaç duyulan bir cazibe merkezini hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyledi. Başkan Asya, "Fidanlık mevkiinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait olan arsanın tahsis işlemlerinin tamamlanması ile projemizi başlattık. 56 bin metrekare alan üzerine kurmayı planladığımız parkımızın hem yaz hem kış mevsiminde kullanılabilecek şekilde tasarladık. Çocuklarımız için oyun alanları, yetişkinlerimiz için fitness ve spor alanları, ailelerimiz için güzel vakit geçirebilecekleri yeşil alanlar kuruyoruz. Proje içerisinde 5 bin metrekare alan üzerine biyolojik gölet kurulacak. Yazın çeşitli etkinliklerde kullanılacak göleti, kışın buz pateni olarak kullanılabilecek. Engellilerin de faydalanabileceği şekilde tasarlanan parkta 47 çeşit bitki çeşidi kullanılacak. 200 metre uzunluğunda 278 metre genişliğinde bir alana kurulacak olan kültür parkında çocuk oyun alanları, açık ve kapalı oturma alanları, amfi ve yapay göletler ile mükemmel bir doğal alan oluşturuyoruz. Proje hazırlama süresini başlattık. Yaklaşık 3 ayın sonunda projemiz tamamlandı. Önümüzdeki günlerde ihale sürecini başlatarak şehrimize yeni bir yeşil alan daha kazandırmış olacağız" dedi.

Muş'un yeşil alan kapasitesini her geçen gün arttırdıklarını belirten Başkan Asya, "Yeşil alan sorununun had safhada olduğu ilimizde kalıcı çözümler üretmek için sürekli yeni bir arayış içine giriyoruz. Mahallelerdeki boş alanları değerlendirerek sakinlerin hizmetine sunuyoruz. Bu tür büyük projelerle de vatandaşlarımızın genelinin istifade edebileceği alanlar oluşturuyoruz. Halkımızın rahatı ve huzuru için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle bu projemizi de diğer projelerimiz gibi başarılı bir şekilde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

(NA-ŞAK-Y)



22.08.2017 15:08:48 TSI

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