YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Merkezefendi'de kurban kesim yerleri hazır

Merkezefendi'de kurban kesim yerleri hazır



(Fotoğraflı)



Halit Özdemir

DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Merkezefendililerin sağlıklı bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz günlerde belirlenen alanlarda, vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kesim yerleri oluşturulduğu bildirildi.

Buna göre ilçe sınırları içinde bulunan Barbaros, Sevindik, Karaman, Servergazi, Bahçelievler, Yenimahalle, Yenişehir(Şengün Camii Yanı) pazaryerleri, kurban kesim yerleri olarak düzenlendi. Kesim alanları Merkezefendililerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde oluşturuldu. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, oluşturulan bu alanlarda incelemelerde bulundu.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kurban kesim yerlerinde hiçbir eksiğin bulunmadığını, hazırlıkların vatandaşların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yapıldığını söyledi. Başkan Subaşıoğlu, "Merkezefendi Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'na ekip arkadaşlarımızla beraber hazırız. Merkezefendi sınırlarımız içerisinde ağırlıklı kapalı pazaryerlerinde olmak üzere 7 ayrı noktada kurban kesim yerlerini düzenlemiş bulunuyoruz. Bütün kurban kesim yerlerimizde hem fiziki hem teknik hem de hijyenik anlamda bütün imkanlar seferber edilmiş durumda. Her kurban kesim yerinde görevli arkadaşlarımız olacak. Burada yapılan kurban kesimleri dolayısıyla da çevreye duyarlı olma konusunda arkadaşlarımız tüm tedbirleri aldı. Burada son derece hijyenik bir ortamda, son derece sağlıklı bir ortamda vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Kurban Bayramımız da mübarek olsun. Rabbim keseceğimiz kurbanları kabul etsin" dedi.



22.08.2017 15:09:39 TSI

NNNN

