Karakucak Güreşleri, 24 Ağustos'ta Abanoz Yaylası'nda başlıyor

- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsü düzenleyeceği Geleneksel Karakucak Güreşleri'nde, dereceye giren sporculara toplam 280.000 TL ödül verilecek



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Büyük Taarruz ve Zafer Haftası'nda bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Geleneksel Karakucak Güreşleri, 24 Ağustos Perşembe günü Anamur ilçesinin Abanoz Yaylası'nda başlayacak. 7 ilçede gerçekleştirilecek müsabakalarda dereceye giren sporculara toplam 280.000 TL ödül verilecek.

4. Geleneksel Karakucak Güreşleri, bu yıl 24-30 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Toroslar ilçesi Gözne Mahallesi'nde sona erecek Karakucak Güreşleri'ne Türkiye'nin dört bir yanından katılacak olan güreşçiler yaş, kuvvet ve ustalıklarına göre kategorilere ayrılarak kıyasıya mücadele etme fırsatı bulacak. Her müsabaka sonunda, Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde birincilere 500 ile bin 100, ikincilere 300 ile 650, üçüncülere ise 200 ile 375 TL ödül verilecek. Büyükler kategorisinde ise birincilere bin 250 ile 3 bin 500, ikincilere 700 ile 2 bin, üçüncülere de 400 ile 750 TL ödül dağıtılacak.

Her gün 13.00 ile 22.00 saatleri arasında yapılacak olan 4. Geleneksel Karakucak Güreşleri, 24 Ağustos tarihinde Anamur-Abanoz Yaylası'nda başlayacak, 25 Ağustos'ta Gülnar Devataşı'nda, 26 Ağustos'ta Mut Sertavul'da, 27 Ağustos Silifke Mara'da, 28 Ağustos'ta Erdemli Sarıkaya'daki, 29 Ağustos Çamlıyayla Zevzek Tepesi'nde, 30 Ağustos'ta Gözne Mahallesi'nde düzenlenecek. Her akşam müsabakaların ardından konserler yer alırken, bu konserlerde Mustafa Yıldızdoğan, Doğa Yavuz Uydacı, Yılmaz Taşoğlu, Aşık Devai, Şahika, Atilla Yılmaz, Ahmet Şafak, Ankaralı Ayşe, Hüseyin Kağıt, Ahmet Öngel sahne alacak. Gözne'deki konserde de Kıraç ve Bülent Serttaş, sevenleriyle buluşacak.

Öte yandan, 4. Geleneksel Karakucak Güreşleri öncesinde ilçelerde 'Mersin'i Nakış Nakış İşliyoruz' sloganıyla hayata geçirilen hizmetler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından düzenlenecek törenlerle halka anlatılacak.

22.08.2017 15:11:44 TSI

