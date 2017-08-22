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Demirtaş Gülüç sahilinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Gülüç Beldesi Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Gülüç sahilinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, belediye meclis üyeleri ile beraber Gülüç sahilini gezdi.

Ortaya çıkan çalışmanın kendisini gururlandırdığını ifade eden Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Gülüç halkının her şeyin en güzeline layık olduğunu söyledi. Demirtaş konuşmasında, " Bizler göreve geldiğimizden bu yana önce vatandaşımızı düşündük. Onların ferah ortamlarda, aileleriyle beraber vakit geçirebileceği alanlar oluşturmaya çalıştık. Bunun içinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, sağ olsun Gülüç halkı da bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayarak yaptığımız her çalışma da yanımız da oluyor. Gülüç'te 20 yıllık bir hayali gerçekleştirmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

(VK-İÇ)



22.08.2017 15:12:07 TSI

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