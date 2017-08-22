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Başkan Eşkinat Mühendis Odaları yöneticileriyle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa'da bulunan Mühendis Odalarının başkanları ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Başkan Eşkinat, bu toplantıların rutin olarak düzenlendiğini belirterek, "Biz mühendis odalarımızla her ay düzenli olarak bir araya gelerek özellikle kentin imar konularını istişare ediyoruz. Karar mekanizmalarına odalarımızı da dâhil ederek Süleymanpaşa'nın ihtiyaçlarına en doğru çözümleri getirmeye çalışıyoruz. Sağ olsunlar oda başkanlarımız da bu anlamda ellerini taşın altına koyuyorlar. Göreve gelirken bu kenti birlikte yöneteceğimizi söylemiştik. Bu toplantılar da bu çabamızın örneklerinden biridir. Aynı şekilde muhtarlarımızla, sivil toplum önderlerimizle sık sık bir araya gelerek kentimizin sorunlarını el birliği ile ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Katkı veren oda başkanlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Berkay Çakır, Mimarlar Odası Tekirdağ Şube Başkanı Gökhan Tanrıöver, Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanı Şeref Güral, İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Osman Taşseten, Elektrik Mühendisleri Odası Şube Başkanı Tamer Özdemir, Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cemal Polat ve Harita Mühendisleri Odası Şube Başkanı Adnan Erdoğan katıldı.

Mühendis Odaları yöneticileriyle yapılan toplantıların her ay düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

(MA-MEF-Y)



22.08.2017 15:12:17 TSI

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