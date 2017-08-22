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Vali Necati Şentürk, Emniyet Müdürlüğü yapılacak alanda inceleme yaptı

22 Ağustos 2017 Salı, 15:10
Vali Necati Şentürk, Emniyet Müdürlüğü yapılacak alanda inceleme yaptı
Vali Necati Şentürk, Emniyet Müdürlüğü yapılacak alanda inceleme yaptı

(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA) - Vali Necati Şentürk, İl Emniyet Müdürlüğü binası olarak yapılması planlanan alanda incelemelerde bulundu.
Vali Necati Şentürk'ün inceleme gezisine İl Özel İdare Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan'da eşlik etti.
Çalışma alanında bilgiler alan Vali Necati Şentürk, yakın bir süre içerisinde başlayacak inşaatta kaliteli malzemelerin kullanılacağını söyledi.
Modern ve çağdaş şekilde inşa edilecek Emniyet Müdürlüğü binasında vatandaşlara en iyi hizmetlerin verileceğini belirten Vali Necati Şentürk, "Özbağ yolu üzerinde Polis Orman bölgesine yapılacak olan bina 18 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Ehliyet, ruhsat, pasaport gibi işlemler buradan yürütülecek." dedi.
Vali Necati Şentürk'ün ziyareti, alanda yaptığı incelemeler ile sona erdi.
(EÖ-AÖ-Y)

22.08.2017 15:12:37 TSI
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