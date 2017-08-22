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Uşak'ta kurban satış ve kesim yerleri açıklandı



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak Belediyesi bünyesinde oluşturulan "Kurban Hizmetleri Komisyonu" tarafından kent merkezinde kurban satış ve kesim yerleri açıklandı.

Uşak Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 6 satış noktası, 12 küçükbaş ve 4 tanede hem küçük hem de büyükbaş kesim noktası belirlendi.

Komisyon tarafından kesim ücretleri ise asgari küçükbaş hayvan 50 TL, büyükbaş hayvan için 200 TL olarak belirtildi. Kurban kesim yerleri dışında vatandaşlar kesim için uygun bahçe ve özel mülkünde dini ve hijyenik şartlara uygun olarak kurbanlarını kesebilecek. Bunun dışında cadde, anayol ve sokaklarda kurban kesenler hakkında 2872 sayılı kanun gereği cezai işlem uygulanacak.

Uşak merkezdeki kurban kesim ve satış noktaları;

Kurban Satış Noktaları:

Aybey Mahallesi Yeniceköy Caddesi Muzaffer Mert okulu üzeri

Çivril Caddesi TEDAŞ binası yanı

Karağaç Mahallesi Eski Gediz Yolu Asfalt Şantiye yanı

Cumhuriyet Mahallesi Halk Konutları Pazaryeri

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Cuma Pazarı

Kemalöz Mahallesi Yenipazar yanı

Küçükbaş Kurban Kesim Noktaları:

Kemalöz Mahallesi Subaşı Erkek Öğrenci Yurdu

Ünalan Mahallesi Salı Pazarı yanı

İslice Mahallesi 2. Dere Sokak Uşak Kapalı Otopark

İslice Mahallesi 1. Çukur Sokak Allattin Otopark

Karaağaç Mahallesi 4. Etap TOKİ yerleşim alanı

Kemalöz Mahallesi 1.,2. Ve 3. Etap TOKİ yerleşim alanı

Müşeffer eğitim ve Hizmet Vakfı

Durak Mahallesi Akdağ Otopark

Köme Mahallesi Umut Otopark

Yeni Sanayi Sitesi Bıcı Bıcı Oto Yıkama

Ünalan Mahallesi Gçö Oto Yıkama

Durak Mahallesi Özkan Oto Yıkama

Küçük ve Büyükbaş Kesim Noktaları:

Cumhuriyet Mahallesi Halk Konutları Pazaryeri

Cumhuriyet Mahallesi Migros önü pazaryeri

Fevzi Çakmak Mahallesi Şekerevleri Erkek Öğrenci Yurdu

İslice Mahallesi Türkmen Oto Yıkama

(EÖ-MB-Y)



22.08.2017 15:12:54 TSI

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