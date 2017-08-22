Uşak'ta kurban satış ve kesim yerleri açıklandı
(Fotoğraflı)
Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak Belediyesi bünyesinde oluşturulan "Kurban Hizmetleri Komisyonu" tarafından kent merkezinde kurban satış ve kesim yerleri açıklandı.
Uşak Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 6 satış noktası, 12 küçükbaş ve 4 tanede hem küçük hem de büyükbaş kesim noktası belirlendi.
Komisyon tarafından kesim ücretleri ise asgari küçükbaş hayvan 50 TL, büyükbaş hayvan için 200 TL olarak belirtildi. Kurban kesim yerleri dışında vatandaşlar kesim için uygun bahçe ve özel mülkünde dini ve hijyenik şartlara uygun olarak kurbanlarını kesebilecek. Bunun dışında cadde, anayol ve sokaklarda kurban kesenler hakkında 2872 sayılı kanun gereği cezai işlem uygulanacak.
Uşak merkezdeki kurban kesim ve satış noktaları;
Kurban Satış Noktaları:
Aybey Mahallesi Yeniceköy Caddesi Muzaffer Mert okulu üzeri
Çivril Caddesi TEDAŞ binası yanı
Karağaç Mahallesi Eski Gediz Yolu Asfalt Şantiye yanı
Cumhuriyet Mahallesi Halk Konutları Pazaryeri
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Cuma Pazarı
Kemalöz Mahallesi Yenipazar yanı
Küçükbaş Kurban Kesim Noktaları:
Kemalöz Mahallesi Subaşı Erkek Öğrenci Yurdu
Ünalan Mahallesi Salı Pazarı yanı
İslice Mahallesi 2. Dere Sokak Uşak Kapalı Otopark
İslice Mahallesi 1. Çukur Sokak Allattin Otopark
Karaağaç Mahallesi 4. Etap TOKİ yerleşim alanı
Kemalöz Mahallesi 1.,2. Ve 3. Etap TOKİ yerleşim alanı
Müşeffer eğitim ve Hizmet Vakfı
Durak Mahallesi Akdağ Otopark
Köme Mahallesi Umut Otopark
Yeni Sanayi Sitesi Bıcı Bıcı Oto Yıkama
Ünalan Mahallesi Gçö Oto Yıkama
Durak Mahallesi Özkan Oto Yıkama
Küçük ve Büyükbaş Kesim Noktaları:
Cumhuriyet Mahallesi Halk Konutları Pazaryeri
Cumhuriyet Mahallesi Migros önü pazaryeri
Fevzi Çakmak Mahallesi Şekerevleri Erkek Öğrenci Yurdu
İslice Mahallesi Türkmen Oto Yıkama
(EÖ-MB-Y)
22.08.2017 15:12:54 TSI
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