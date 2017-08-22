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Diyarbekirspor konser düzenliyor

22 Ağustos 2017 Salı, 15:10
Diyarbekirspor konser düzenliyor

Mehmet Çakan
DİYARBAKIR (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor, yeni sezona halk konseri ile merhaba diyecek.
Yeşil kırmızılı ekip, 26 Ağustos'ta başlayacak lig öncesinde Diyarbakır halkı ile bir konserde buluşacak. 25 Ağustos Cumartesi günü Seyrantepe Spor Salonunda bir birinden ünlü isimlerin sahne alacağı konser saat 19.00'da başlayacak. Halk konserine Diyarbakır'ın ünlü ses sanatçıları sahne alacak. Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ve Bedri Ayseli'nin yer alacağı konserin sunuculuğunu ise Esra Harmanda yapacak. Konsere Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır AK Parti Milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Vali Yardımcıları ve Kaymakamların katılması bekleniliyor.
Diyarbekirspor konserin ardından sezonun ilk maçına çıkacak. Ligin ilk maçını kendi sahasında yapacak olan Diyarbekirspor, 26 Ağustos Pazar günü Anadolu Bağcılarspor'u konuk edecek. Seyrantepe Spor Tesisleri DİSKİ sahasında yapılacak karşılaşma saat 16:00'da start alacak.
(MÇ-MP-Y)

22.08.2017 15:13:08 TSI
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