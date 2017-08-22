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Kızılağaç sakinleri suya kavuşuyor

22 Ağustos 2017 Salı, 15:12
Kızılağaç sakinleri suya kavuşuyor
Kızılağaç sakinleri suya kavuşuyor
- Milas'a 30 kilometre uzaklıktaki Kızılağaç mahallesinin içme ve kullanma suyu yetersiz kalınca Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekiplerince bölgedeki Narhisar deposuna 5 bin 300 metre hat çekilerek önümüzdeki günlerde mahalleye yeterli içme ve kullanma suyu verilecek.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi, yaklaşık bir buçuk yıldır susuzlukla mücadele ederken, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü mahalle sakinlerinin su sıkıntısını gidermek amacıyla mahalleye su hattı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.
Mahallenin suyunun yaz aylarında yetersiz kalması üzerine su sıkıntısı yaşanırken, mahalle sakinleri su sorununu geçici olarak taşıma suyla çözmeye çalışıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından bölgede bulunan Narhisar deposuna 5 bin 300 metre uzunluğunda hat döşenerek depo bağlantıları önümüzdeki günlerde yapılacağı açıklandı. MUSKİ Genel Müdürlüğü, bölgede yaşanan sıkıntının en kısa süre bitirilmesi amacıyla Kurban Bayramı öncesi de Kızılağaç Mahallesine su verilebileceğini açıkladı.
Milas Belediyesi'nin desteğiyle Kızılağaç Mahallesi sınırları içerisinde 4 farklı noktada kuyu kazdıklarını belirten Mahalle Muhtarı Cihan Eroğlan, "Mahallemiz Milas'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. 75 hanede 116 kişi ikamet ediyor. 600 civarında ise büyük ve küçükbaş hayvanımız var. Suyumuzun yetersiz kalması nedeniyle havanlarımız için su taşıyoruz. taşıyoruz. Mahallemizin 140 tonluk su deposu var. Tam doldurulduğu zaman ancak iki gün yetiyor. Bu nedenle mahalleye her gün iki üç tanker su getirilmesi gerekiyor" dedi.
Yaşanılan su sorununun çözümü için Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin çaba sarf ettiğini ifade eden Muhtar Eroğlan, "Edindiğimiz bilgilere göre çalışmalar yapılıyor. En kısa sürede su sorunumuzun çözüleceği ifade ediliyor. Belediyelerin desteğiyle de şimdiye kadar 4 ayrı yerde kazı yapıldı fakat yeteri kadar seviyedeki suya ulaşamadık" dedi.
Kışın yağan yağmurlarla susuzluk sorunlarının biraz azaldığını belirten mahalle sakinleri "Çoluk çocuk arabalarla, traktörlerle su taşıyoruz. Bugüne kadar önemli bir sağlık sorunuyla karşılaşmadık fakat bu konuda endişe duymaktayız. Bir an önce su sorunumuzun çözülmesini bekliyoruz" dediler.
(ÇP-MB-Y)

22.08.2017 15:14:49 TSI
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