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TÜGVA'dan Başkan Köşker'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - TÜGVA Kocaeli İl Temsilciliği görevine gelen Muhammet Hanefi Akbulu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'i makamında ziyaret etti.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Başkanlar, TÜGVA Kocaeli İl Temsilciliği görevine gelen Muhammet Hanefi Akbulu ve görevi teslim aldığı Yusuf Yazıcı'yı makamında konuk etti. Ziyarette derneğin yeni ve eski temsilcisi, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e destek ve ilgilerinden ötürü teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de yeni yönetimin hayırlı olması temennisinde bulundu, çalışmalarında başarılar diledi.

(GY-Y)



22.08.2017 15:16:21 TSI

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