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Emeklinin maaşını çalan şahıslar yakalandı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de emekli bir kişinin maaşını çekmesinin ardından sokak arasında üç kişi tarafından parası çalındı.

Edinilen bilgilere göre bankadan emekli maaşını çeken bir şahıs daha sonra ara sokakta kendisine zor kullanarak emekli parasının çalındığını ifade ederek polise şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında şüpheliler N.M., M.U. ve B.M. tespit edilerek kısa sürede yakalanmasının ardından şahısların yapılan üst aramasında beş adet 200 lira olmak üzere toplamda bin lira para ele geçirildi. Şahıslar hakkında yapma suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

(COŞ-AÖ-Y)



22.08.2017 15:18:56 TSI

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