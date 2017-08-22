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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Eroğlu, Niğde Belediyesi'ni ziyaret etti



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NİĞDE (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu farklı temaslarda bulunmak üzere geldiği Niğde'de Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ı da makamında ziyaret etti. Çalışmalarından dolayı Başkan Akdoğan'a teşekkür eden Bakan Eroğlu, Akdoğan'ın ''içme Suyu Projesi'' ile ilgili talebine de olumlu yanıt verdi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, üst düzey bürokratlarıyla birlikte Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ı makamında ziyaret etti. Bakan Eroğlu'na AK Parti Niğde Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Erdoğan Özegen, AK Parti İl Başkanı Emrah Özdemir, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Kılıç da eşlik etti.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan da ziyaret sırasında Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na "İçme Suyu Projesi" ile ilgili taleplerini sundu. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ın taleplerinin yerine getirilmesi için bakanlığının ilgili bürokratlarına talimat verdi.

Niğde'nin nüfusundan ve genel yapısından bahseden Başkan Akdoğan yaklaşık 9 yıldır belediye Başkanlığı görevini yaptığını söyledi. Akdoğan, ''Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın yaptırmış olduğu kitapçığa baktığımızda AK Parti iktidarlığı döneminde Niğde'ye 10 milyar TL'lik yatırım yapılmış. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve tüm bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Belediyemiz 2016 bütçesi 100 milyon inşallah hedefimiz 2017 yılını 130 rakamıyla kapatmak. O da son altı ayın rakamlarına baktığımız zaman gerçekleşecek gibi görünüyor'' dedi.

Niğde'nin en önemli sorunlarından bir tanesinin içme suyuyla ilgili olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Akdoğan konuyla ilgili talebini Bakan Eroğlu'na iletti. Akdoğan, ''Su seviyelerinin alta doğru düşmesinden dolayı 3 yıl sonra mevcut kuyularımızdan içme suyu veremez hale geleceğiz. Şuanki tabloya göre Ecemiş Suyu'nun yada Şekerpınarı Suyu'nun Niğde'ye getirilmesi 3 yıl sonunda şart gibi görünüyor'' diye konuştu.

Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, ''Niğde Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi'yle ilgili yapılan proje çalışmaları tamamlandı ve proje belediyemize teslim edildi. Niğde Belediyesi olarak Tarım Bakanlığı'na ait bir arazinin bize yeniden tahsis edilmesiyle ilgili yazışmalarımız şuanda devam ediyor. Kızılca Deresi ıslah projemiz de devam ediyor sanırım 11.ayın sonuna kadar mütayitle yüklenici firma dere ıslahıyla ilgili işi tamamlayacaklar'' şeklinde konuştu.

Başkan Akdoğan'ın arıtma tesisi için yer talebini hemen çözeceklerini söyleyen Bakan Veysel Eroğlu Niğde'ye yapılacak arıtma tesisinin en ileri teknoloji ve mükemmel bir proje olacağının altını çizdi. Bakan Eroğlu,''Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz, çok gayretli ve çalışkan bir insan. Özellikle iki problemi var diğerlerini hallettik. Katı Atık Bertaraf Tesisi'ni yaptık ve güzel oldu. 2025 yılına kadar su meselesini çözecek bir arıtma tesisi kurduk ama tabi zaman içinde nüfus artıyor, merkeze doğru göç var. Bu bakımdan yakın bir gelecekte su kaynaklarına ihtiyaç var. Bizde bu konuda çok araştırma yaptık. Neticede en akıllı çözümün Ecemiş kaynaklarının buraya getirilmesi olduğunu kararlaştırdık. Bizzat kendim inceledim. Bu projenin 2018 yatırım programına alınmasını teklif edeceğiz. Böylece bu bölgenin su meselesi çözülecek Allah'ın izniyle. Ayrıca Ecemiş suyuna akan ilçeler ve köylerin merkezi için bir arıtma tesisi yapalım. Onu da çok iyi şekilde arıtalım. Oraya da bir regelektör yapıp onu da baraja aktararak bütün Aksaray ve Niğde civarındaki su meselesini çözeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Başkan Akdoğan, ziyaretin anısına Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na yün dokuma halı seccade hediye etti ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle ziyaret son buldu.

(YE-AÖ-Y)



22.08.2017 15:19:49 TSI

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