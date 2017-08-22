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Kandilli Belediyesi'nin yapacağı çok amaçlı salonun temeli atıldı

22 Ağustos 2017 Salı, 15:18
Kandilli Belediyesi'nin yapacağı çok amaçlı salonun temeli atıldı
Kandilli Belediyesi'nin yapacağı çok amaçlı salonun temeli atıldı

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilesine bağlı Kandilli Belediyesi tarafından yapılacak olan çok amaçlı salonun temeli düzenlenen törenle atıldı.
Gökçeler Mahallesi'ne yapılacak olan çok amaçlı salon için bu gün saat 13.00'de tören düzenlendi. Törene Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Sertan Ocakçı, Kandilli Belediyesi Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Tören öncesi konuşan Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, tesisin yapımının yaklaşık üç ay içerisinde tamamlanacağını ve açılışını tüm Kandilli halkı ile daha kalabalık bir şekilde yapacaklarını söyledi. Aydın, çok amaçlı salonda düğün, nişan, kına ve toplantı gibi benzeri etkinliklerin çok rahat bir şekilde yapılabileceğini belirterek belde halkının önemli bir ihtiyacını karşılayacak tesisi hayata geçirmekten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Aydın ayrıca, tesisin projesini hazırlayan CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mimar Sertan Ocakçı, emeği geçen belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve mahalle muhtarlarına teşekkür etti.
Yapılan konuşmanın ardından Gökçeler Camii imam hatibi tarafından Kur'an-ı Kerim okunup dua yapıldı. Çok amaçlı düğün salonunun betonu kurban kesilmesinin ardından atıldı.
(VK-OA-Y)

22.08.2017 15:20:59 TSI
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