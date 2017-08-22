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Devli'de muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

22 Ağustos 2017 Salı, 15:23
Devli'de muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı
Devli'de muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Develi Kaymakamı Murat Duru ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçede bulunan muhtarlarla istişare toplantısında buluşarak taleplerini dinledi.
Muhtarlarla yapılan istişare toplantısında eğitim, güvenlik, trafik ve yerel yönetimler gibi konular ele alınarak fikir alışverişinde bulunuldu. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, istişare toplantısında belediye olarak yapacakları çalışmalar hakkında muhtarlara bilgiler verdi.
Siyasi parti temsilcileri ile oda başkanlarının da katıldığı toplantıda Develi Kaymakamı Murat Duru, "Develimizi kalkındırmak, problemlerini çözmek adına bir araya geldiğimiz toplantıya katılarak fikir ve düşüncelerini belirten bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mübarek Kurban Bayramının ilçemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Yaradan'dan niyaz ediyorum" dedi.
(AÖ-Y)

22.08.2017 15:25:34 TSI
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