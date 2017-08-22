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Pompalı tüfekle ateş edip kaçan şahıslar yakalandı

22 Ağustos 2017 Salı, 15:24
Pompalı tüfekle ateş edip kaçan şahıslar yakalandı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir araç içerisinde pompalı tüfekle ateş edip kaçan şahıslar yakalandı.
Edinilen bilgilere göre Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araç içerisinde pompalı tüfekle ateş eden ve polis ekipleri tarafından dur ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler kovalamaca sonrasında yakalandı. Polis ekipleri tarafından araç içerisinde bulunan M.A., C.A., ve V.G. isimli şüpheliler üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 60 adet av tüfeği fişeği, bir adet boş av tüfeği kılıfı ve toplam 32 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Şahıslar hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan yasal işlem yapıldığı öğrenildi.
(COŞ-AÖ-Y)

22.08.2017 15:26:27 TSI
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