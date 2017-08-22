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Talas Belediyesi GES ile ilk 5 ayda büyük kazanç sağladı



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KAYSERİ (İHA) - Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, geçtiğimiz Mart ayı Süleymanlı Mahallesinde 20 dönüm arazi üzerinde açılışı yapılan 1 MW'lık güneş enerji santralini (GES) inceledi. Başkan Palancıoğlu, 5 ay gibi kısa bir sürede 890 bin kWh elektrik üreten GES sayesinde belediyenin 500 bin TL kazanç sağladığını vurguladı.

GES ile belediye üzerindeki enerji giderlerinin karşılanacağını söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Talas Belediyemiz tarafından Süleymanlı Mahallemize kurulan 1 MW'lık güneş enerjisi santralindeyiz. Geçtiğimiz Mart ayında açılışını yapmıştık. 5 ay gibi bir sürede 500 bin TL belediyemizin kazancı oldu. Burada 890 bin kWh elektrik üretildi. Belediyemizin üzerindeki enerji giderleri karşılanmış oldu. İnşallah santral önümüzdeki 30 yıl boyunca, Talas Belediyemizin enerji giderini karşılayacak. 6 yılda kendisini amorti edecek. ORAN Kalkınma Ajansı ve İller Bankasından aldığımız kredi ile burayı kurmuştuk. Şimdi rahatlıkla kredimizi de ödüyoruz. Talas Belediyesi bu kapsamda örnek bir belediyecilik yaparak, 1 MW'lık güneş enerji santrali kurdu. Tüm elektrik giderlerini karşıladığımız gibi kar etmeye de başlayacağız. Hayırlı olmasını dilerim." dedi.

(AÖ-Y)



22.08.2017 15:28:04 TSI

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