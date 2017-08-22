YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir'den ulaşıma bir yatırım daha

Büyükşehir'den ulaşıma bir yatırım daha

- Hal köprülü kavşak projesinin startı verildi



(Fotoğraflı)



Halit Özdemir

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli - İzmir karayolu üzerindeki trafiğin kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlanması için hayata geçirilen Hal Köprülü Kavşağı projesine başladı. Görkemli yapısı ile dikkat çeken kavşak çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli-Ankara yolunda sağladıkları kesintisiz ulaşımı Denizli-İzmir yolunda da gerçekleştireceklerini söyledi.

Denizli-İzmir Karayolunda trafiğin kesintisiz ve güvenli bir şekilde akmasının amaçlandığı proje, Bozburun Köprülü Kavşağı ve Denizli'nin yeni çevre yolu olması planlanan 50 metre genişliğindeki yolun da bağlantı noktasını oluşturacak. Proje kapsamında yapımına başlanan Hal Köprülü Kavşağı'nda bağlantı Denizli-İzmir yolu doğrultusunda yapılacak köprü ile sağlanacak. Art germe tekniği ile inşa edilecek olan köprü 3 gidiş, 3geliş olmak üzere toplam 6 şeritli olacak. Yaklaşık 30 metre genişlikte olacak köprünün, uzunluğu ise 313 metre olacak. Hal Köprülü Kavşağı projesi tamamlandığında, Denizli-İzmir Karayolu transit olarak geçilecek. Işık bekleme süreleri ortadan kalkacak, trafik güvenliği had safhaya çıkacak. Zamandan ve yakıttan tasarruf edilerek araçların çevreye verdiği rahatsızlık ise en aza indirgenecek.



Ulaşım yatırımları devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, daha kesintisiz ve güvenli seyahat için Denizli'nin dört bir tarafında hayata geçirmeyi planladıkları ulaşım yatırımlarının hızla devam ettiğini söyledi. Denizli'nin en önemli ihtiyaçlarından birisinin ulaşım olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Bu ihtiyacı gidermek adına öncelikle çevre yollarımızda kavşak, geçit ve diğer düzenleme çalışmalarına başladık. Ankara Yolu Köprülü Kavşağı, Akhan virajı, Zeybek Kavşağı gibi projelerimizi hayata geçirdik. Denizli-Ankara Karayolu'nda kesintisiz ulaşımı yaptığımız kavşak ve üst geçitlerle sağlamayı başardık. Şimdi sıra benzer uygulamayı Denizli-İzmir Karayolu'nda gerçekleştirecek alt yapıyı hazırlıyoruz" dedi.



Bağlantı noktası olacak

Üçgen Köprülü Kavşakları ve Sanayi Bağlantı Köprüsü projesinin de devam ettiğini işaret eden Başkan Zolan, Hal Köprülü Kavşağı çalışmalarına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Hal Köprülü Kavşağı'nın önemli bir proje olduğunu kaydeden Başkan Osman Zolan, "Burası Denizli-İzmir Karayolu üzerinde olmasının dışında Denizli'nin yeni çevre yolu olarak planladığımız 50 metre genişliğindeki yol ile Bozburun Köprülü Kavşağı'ndan gelen yolun bağlantı noktası. Hal Köprülü Kavşağımız tamamlandığında daha güvenli ve kesintisiz ulaşım hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. En kısa sürede burayı tamamlayarak hizmete almayı amaçlıyoruz" dedi.



22.08.2017 15:32:36 TSI

NNNN

