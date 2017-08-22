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KTO Yönetim Kurulu Başkanı Hiçyılmaz'dan CHP İl Başkanı Keskin'e Nezaket Ziyareti



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, beraberindeki heyetle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'i ziyaret etti.

CHP İl binasında gerçekleşen ziyarete; Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın yanı sıra, Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı ve KTO Meclis Üyesi Kenan Erdem katıldı.

Ziyarette konuşan Başkan Hiçyılmaz, siyasi partilerin Türkiye'de demokrasi başta olmak üzere ekonomik ve sosyal hayat için büyük bir önem arz ettiğini belirterek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini kaydetti.

Kayseri Ticaret Odası organ seçimleri nedeniyle bir dizi ziyarette bulunduklarını ifade eden Başkan Hiçyılmaz, bu kapsamda CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'i ziyaret ettiklerini ve görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Başkan Hiçyılmaz, ziyarette 4 yıl boyunca yaptıkları çalışmalardan ve gelecek dönem yapmayı planladıkları projelerden bahsederek, Mayıs 2013' te devraldıkları hizmet bayrağını 4 yıl boyunca başarıyla taşıdıklarını ve son olarak da Kayseri'ye, Kayseri tüccarına her alanda örnek olan oda binasını kazandırdıklarını söyledi.

CHP İl Başkanı Keskin ise, Başkan Hiçyılmaz ve beraberindeki heyetin nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, seçim çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

(AÖY)



22.08.2017 15:37:01 TSI

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