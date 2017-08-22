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Yenişehir'e büyükşehir desteği

22 Ağustos 2017 Salı, 15:37
Yenişehir'e büyükşehir desteği
Yenişehir'e büyükşehir desteği

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Fatih Ak
BURSA (İHA) - Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir'e 230 milyon liralık yatırım yaptığını, normal şartlarda Yenişehir Belediyesinin bu hizmetleri 20 yılda yapamayacağını ifade etti.
Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı toplam 71 mahallede Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri devam ederken bugüne kadar yapılan yatırım miktarı 230 milyon lirayı buldu.
Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, "Bursa Büyükşehir Belediyemizin güç anlamında kadro ve ekipman anlamında da farklı olduğu bir gerçek, Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe'nin Yenişehir'de olduğu gibi 17 ilçede de yatırımları had safhada, bizde bu ilçelerden birisi olmamız nedeniyle ilçemizde oldukça güzel yatırımlara imza attı. Ben buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin göreve geldiğimizden bugüne Yenişehir'e yapmış olduğu yatırım miktarı 230 milyon civarında. Bu bütçeyi değerlendirdiğimizde 20 yıllık geleceğimizin ipotek altına alınması söz konusudur" diye konuştu.
Çelik, "Büyükşehir belediyemiz tarafından ilçemize yapılan Terziler Barajı dışında farklı mahallelerimizdeki baraj ve göletlerde çalışmalar devam ediyor. Tarım ve Hayvancılık ayağı olarak yola çıktığımızda hayvancılığın gelişimine katkı sağlayacak olan güzel bir mezbahamızın projesini tamamladık. Proje firması projeleri teslim etti. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacak dedi" dedi.

(İDR)

22.08.2017 15:40:29 TSI
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