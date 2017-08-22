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Şarköy Derin Deniz Deşarj Tesisi yenilendi



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Şarköy Derin Deniz Deşarj Tesisinin mekanik ekipmanlarının revizyonu ve inşaat ikmal işi tamamlandı. İşlevini yerine getiremez durumda ve oldukça eski olan tesis, TESKİ'nin KDV hariç 598 bin 322 TL bedelindeki yatırımı ile tamamen yenilendi.

TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, yapılan çalışmalar sonucu yenilenen tesisin son halini inceleyerek, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı İmdat Demir ve tesis sorumlularından bilgi aldı.

Tesis hakkında bilgi veren Dr, Başa, "Yapılan çalışmalar kapsamında kaba ve ince ızgaralar, kum tutucular, vantuzlar gibi tesisin tüm mekanik ekipmanları yenilendi. Eski olanlar yerinden sökülerek yenileri monte edildi. Arıtılan atıksuyun denize iletilmesinde kullanılan kolektör hattı oldukça kötü durumdaydı. Bu hat yeni ve kaliteli borularla değiştirildi. Tesisin atıksu arıtma kapasitesi arttırıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde tesis günde 54 bin metreküp atıksu arıtacak kapasiteye ulaştırılmıştır" dedi.



"Tesis Bakanlık tarafından doğrudan takip edilecek"

Tesise Sürekli Atıksu İzleme Sistemi kurulduğunu da dile getiren Başa, "Bu sistem sayesinde tesise giren ve arıtılarak çıkan suyun değerleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmektedir. Elektronik ortam üzerinden anlık olarak gönderilen veriler sayesinde tesis Bakanlık tarafından doğrudan takip edilerek, standart dışı değerlerde gerekli uyarı işlemleri yapılmaktadır. Tesisin elektrik altyapısı da yenilendi. Tüm elektrik hat ve panoları yeni mekanik ekipmanları destekleyecek şekilde yeniden imal edildi. Ek olarak tesiste elektrik kesintilerine karşı jeneratör de mevcuttur. Tesise vidanjörler de döküm yapabilmektedir. Bunun için vidanjör döküm sahaları yeniden düzenlendi. Son olarak çevre düzenlemesi yapıldı ve tesis TESKİ'ye yakışır çağdaş bir görünüme kavuşturuldu" diye konuştu.



"TESKİ olarak çevreye çok önem veriyoruz"

Genel Müdür Başa, "Şarköy Derin Deniz Deşarj Tesisimizin revizyonu tamamlandı ve hizmete alındı. Şarköy ilçe merkezinin tamamının atıksuyu bu tesise getirilerek burada ön arıtmaya tabi tutulmaktadır. Arıtma işleminin ardından standartlara uygun olarak derin deşarj olarak denize salınmaktadır. TESKİ olarak çevreye çok önem veriyoruz. Oldukça önemli yatırımlara imza atıyoruz. Kısa zamanda birçok yatırım yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu yatırım ile artık Şarköy'ün denizi çok daha temiz ve güvenli olacaktır. Revizyonu yapılan tesisimiz halkımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

(MA-MEF-Y)



22.08.2017 15:45:47 TSI

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