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Kurban satıcıları hafta sonunu bekliyor



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KAYSERİ (İHA) - Kurban Bayramına az bir zaman kala, pazarlardaki yerlerini alan kurban satıcıları yoğunluk için hafta sonunu bekliyor.

Melikgazi ilçesinde kurulan Serkent Kurban Pazarı'ndaki satıcılar, kendileri için ayrılan yerlerde çadırlarını kurarak kurbanlık hayvanlarını getirdi ve alıcıları beklemeye başladı. Hafta başından itibaren pazarlardaki yerlerini alan satıcılar, satışların daha çok artması için hafta sonunu beklediklerini ifade etti. Kurban satıcısı Yasin Topdağ, "Kurbanlık fiyatları 5 bin TL'den başlıyor 13 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bu yıl şu ana kadar vatandaşın kurbanlıklara pek fazla ilgisi yok. Bu yıl ki beklentimiz geçtiğimiz yıldan daha az. Tek tük satışlarımız oluyor ama daha çok yoğunluğun yaşanacağı hafta sonunu bekliyoruz" diye konuştu.

(AÖ-Y)



22.08.2017 15:46:13 TSI

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