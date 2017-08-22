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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya girdi: 2 yaralı

22 Ağustos 2017 Salı, 15:48
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya girdi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya girdi: 2 yaralı

(Fotoğraflı)

Ömer Keleş
KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kulu-Konya karayolunun Acıkuyu yol kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur O. (32) idaresindeki 06 BM 4973 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tarlaya giren otomobil metrelerce gittikten sonra durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü Uğur O. ile araçta bulunan eşi B.G.O. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(ÖK-AH-Y)

22.08.2017 15:51:13 TSI
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