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Mersin Barosu ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği protokolü imzaladı



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MERSİN (İHA) - Mersin Barosu ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, çocukların istismardan korunmalarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Çocuk Refahı ve Sorunlarına İlişkin İş Birliği Protokolü imzalandı.

Mersin Barosu ve Milli Eğitim Müdürlüğü, çocukların istismardan korunmaları yönünde bilinçlenmelerini sağlayacak, toplumda bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçlayan ve çocuk haklarını anlatan, Bilge Dede'nin 'Öğütler Kutusu' isimli tiyatro oyununun sergilenmesi konusunda ortak bir protokole imza attı. Baro Başkanı Ali Er ve Milli Eğitim Müdür Vekili Kutlu Tekin Baş tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte ilk sahnesinin Ekim ayı içerisinde açılması planlanan tiyatro oyununun her ay düzenli olarak sahnelenmesi planlanıyor.

Müdür Vekili Baş, proje ilgili yaptığı açıklamada, bu proje ile geleceğin teminatı olan çocukların istismardan korunma yönünde bilinçlenmelerini, toplumda bu konuda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

(KYM-Y)



22.08.2017 15:53:04 TSI

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