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Kayseri Ticaret Odası'ndan KAYSO'ya Ziyaret

22 Ağustos 2017 Salı, 15:50
Kayseri Ticaret Odası'ndan KAYSO'ya Ziyaret
Kayseri Ticaret Odası'ndan KAYSO'ya Ziyaret

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, seçim çalışmaları kapsamında Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi makamında ziyaret etti.
Kayseri Ticaret Odası Başkan ve Yönetimini Kayseri Sanayi Odası'nda görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Hepimizin bildiği gibi TOBB'a bağlı oda ve borsalarda seçim sürecine girmiş bulunmaktayız. Bu yılın Kasım ayı sonuna kadar seçimlerimizi tamamlamış olacağız. Buralar fedakârlık isteyen yerler. Ben bu sürecin kazasız belasız bir şekilde, en önemlisi de Kayserimize yakışır bir şekilde atlatılmasını diliyorum. Sayın Başkanıma ve ekibine başarılar diliyorum. Bu makamlar gelip geçici, önemli olan üyelerin menfaatleri doğrultusunda, şehrimizin ve ülkemizin kalkınması adına güzel projelere imza atabilmektir" dedi.
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ise, 4 yıldır yürüttüğü Ticaret Odası Başkanlığına yeniden aday olduğunu belirterek, görev yaptıkları süre içerisinde Ticaret Odası'nı hep daha yukarılara taşıma gayretinde olduklarını, üyelerin önümüzdeki dönemde de teveccüh göstermeleri halinde, Kayseri iş camiasına hizmet etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.
(AÖ-Y)

22.08.2017 15:53:19 TSI
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