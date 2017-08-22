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Mutki'deki sınır anlaşmazlığını Kaymakam çözdü

22 Ağustos 2017 Salı, 15:51
Mutki'deki sınır anlaşmazlığını Kaymakam çözdü
Mutki'deki sınır anlaşmazlığını Kaymakam çözdü

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Mutki ilçesindeki sınır anlaşmazlığını İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kılıç çözdü.
Mutki'ye bağlı Uran ve Ekizler köyleri arasında yaşanan sınır anlaşmazlığı Kılıç'ın girişimiyle çözüme kavuşturuldu. Uran ve Ekizler köyleri arasında geçtiğimiz günlerde cereyan eden sınır anlaşmazlığı ve iki köy arasında bulunan su kaynağının kullanımıyla ilgili meydana gelen anlaşmazlık çözüldü. Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kılıç'ın öncülük ettiği anlaşmaya Mutki'nin önde gelen aileleri de destek verdi. Kaymakam Kılıç ve beraberindeki heyet Uran köyünde sorunun taraflarıyla bir araya gelerek konuyla ilgili isteklerini dinledi. Burada vatandaşlara hitap eden Kaymakam Kılıç, uzun yıllardır komşu olan köylerin, yıllar içerisinde akrabalık ilişkileri kurduğunu belirtti. Kılıç, "Sizler sadece iki komşu köy değil, iki köy arasında gerçekleştirilen evliliklerle akrabasınız. Sorunun çözümü için buradayız. Arkadaşlar ölçümleri gerçekleştirerek bu sınır anlaşmazlığını çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum. Sizlerde aranıza fitne sokmak isteyenlere fırsat vermeyerek çözüme katkıda bulunun" dedi.
Daha sonra Bitlis'ten gelen ekipler anlaşmazlığa neden olan arazilerin ölçümünü gerçekleştirerek arazi ve araziye bağlı olarak su kaynağının Uran köyünün sınırları içerisinde kaldığına hükmetti. Ölçümlerden sonra taraflar şahitler huzurunda hazırlanan tutanağı imzalayarak anlaşmaya vardıklarına dair söz verdi.
Kaymakam Kılıç ve kanaat önderleri Uran'da tarafların anlaşmasında sonra Ekizler Köyüne geçerek burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
(VO-ŞAK-Y)

22.08.2017 15:53:38 TSI
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