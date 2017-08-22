Kağızman'da trafik kazası: 1 yaralı
Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kağızman'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kağızman Aşağı Karagüney Köyü mevkiinde meydana geldi. M.A. aracıyla Iğdır-Erzurum karayolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan N.A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane de tedavi altına alınan N.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç sürücü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldüğü öğrenildi.
(IÇ-AA-Y)
22.08.2017 15:56:16 TSI
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