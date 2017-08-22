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Konsolos Andonov, Kesimoğlu ile Kent Kültür Evini görüştü

22 Ağustos 2017 Salı, 15:53
Konsolos Andonov, Kesimoğlu ile Kent Kültür Evini görüştü
Konsolos Andonov, Kesimoğlu ile Kent Kültür Evini görüştü

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Bulgaristan'ın Edirne Konsolosu Andon Andonov, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret ederek, Kent Kültür Evini hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Andnov ve Kesimoğlu, Kırklareli Belediyesi'nin Yayla Mahallesinde hayata geçireceği ''Kent Kültür Evi'' hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Konsolos Andonov, Kent Kültür Evi'nin bir odasında Bulgaristan olarak yapacakları tefriş konusunda Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na bilgiler verdi.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Bulgaristan ile birlikte devam eden dostluğumuzu Kent Kültür Evi projemiz ile pekiştirip geliştirmek istiyoruz. Bu konuda Kent Kültür Evi içerisinde bulunan bir odamızı Bulgaristan tarafı tefriş edecek. Sayın Konsolos Andonov ile bu konuda bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Konsolos Andon Andonov ve bu konuda bizimle birlikte olan Edirne Bulgaristan Başkonsolosu Vasil Vılçev'e teşekkür ediyorum" dedi.
(MA-MEF-Y)

22.08.2017 15:56:19 TSI
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