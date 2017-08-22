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Sporcu velilerinden Fadıloğlu'na teşekkür

22 Ağustos 2017 Salı, 15:54
Sporcu velilerinden Fadıloğlu'na teşekkür
Sporcu velilerinden Fadıloğlu'na teşekkür
- Alleben yüzme havuzlarında 7 bin sporcu eğitim gördü

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi Alleben 1 ve Alleben 2 Yüzme Havuzlarında yaz döneminde 7 binin üzerinde kursiyer, yüzme branşında eğitim gördü. Küçük ve genç yaştaki kulaçların velileri, yaz spor okulu dönemi boyunca gerçekleştirilen başarılı faaliyetlerden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür plaketi takdim.
Su sporları branşlarında Dünya ve Avrupa şampiyonları çıkartan ve Türkiye rekorlarına sahip sporcular yetiştiren Şehitkamil Belediyesi Allben Yüzme Havuzları, 2017 yaz spor okulları döneminde de eğitim verdiği sporcu sayısıyla yine bir rekora koştu. 3 aylık dönemde Alleben1 ve Alleben 2 Yüzme Havuzlarında verdiği kalite eğitim ve dönem içerisinde düzenlenen sosyal faaliyetle velilerin takdirini kazanan Alleben Yüzme Havuzlarında 7 binin üzerinde sporcu öğrenci, sağlıklı, modern ve başarılı bir geleceğe kulaç attı. Yaz Spor Okullarında su sporları branşlarında gerçekleştirilen çalışmaları ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Alleben 2 Yüzme Havuzunda altın kulaçlarla yakından ilgilendi. Ziyaret esnasında gerçekleştirilen başarılı faaliyetlerden duydukları büyük memnuniyeti dile getiren sporcu velileri, Başkan Fadıloğlu'na teşekkür plaketi takdim etti.
Şampiyonalarda ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz
Allben 1 ve Alleben 2 Yüzme Havuzlarında 2017 Yaz Spor Okulları döneminde 7 binin üzerinde kursiyere su sporları branşlarında eğitim verdiklerini, bu sporcular arasından Türkiye'yi Avrupa ve Dünya Şampiyonlarında temsil eden milli sporcuların yetişmeye devam edeceğini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Alleben Yüzme Havuzlarında kontenjanlarımızın el verdiği ölçüde vatandaşlarımızı yüzme branşıyla buluşturmayı arzuluyoruz. 2017 Yaz Spor Okulları döneminde 2 havuzda 7 binin üzerinde üyemiz eğitim faaliyetlerinden yararlandı. Su sporları faaliyetlerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Biz de imkanlarımız doğrultusunda en nitelikli hizmeti vatandaşlarımızla buluşturmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Alleben Yüzme Havuzlarında bu güne kadar birçok rekora sahip Türkiye Şampiyonları, Milli Takımlar ile bizleri gururlandıran Dünya ve Avrupa şampiyonları yetişti. Eminim ki ilerleyen dönemde şu an eğitim gören sporcularımız içerisinden benzer başarıyı gösteren sporcularımız yetişecek. Eğitim faaliyetlerin başarıyla yürütülmesinde emeği geçen tüm antrenör arkadaşlarımızı gönülden kutluyorum. En kıymetli varlıkları olan çocuklarını bizlere emanet eden değerli velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Havuzda çalışmalar takdir topladı
Alleben 2 Yüzme Havuzunda eğitim gören altın kulaçların sporcu velileri, yıl boyunca gerçekleştirilen başarılı eğitim faaliyetleri ve çocuklarına gösterilen büyük ilgiden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Çocuklarının havuzdan her çalışma sonrasında oldukça memnun ayrıldıklarını ifade eden sporcu velileri, bundan sonraki yıllarda çocuklarının başarılı bir sporcu olması için havuzda gerçekleştirilen çalışmalara daha fazla ilgi göstereceklerini ve destek vereceklerini dile getirdi.
(AKG-OE-Y)

22.08.2017 15:56:52 TSI
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