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Ayvalık - Altınoluk Bado seferleri başlıyor

22 Ağustos 2017 Salı, 15:57
Ayvalık - Altınoluk Bado seferleri başlıyor
Ayvalık - Altınoluk Bado seferleri başlıyor
- Cunda'dan Altınoluk'a deniz taksi

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği Ayvalık-Altınoluk arası deniz taksi seferleri 23 Ağustos Çarşamba günü başlıyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımada yenileme ve dönüşüm çalışmaları kapsamında başlattığı çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği Ayvalık- Altınoluk arası deniz taksileri 23 Ağustos Çarşamba günü ilk seferini yapacak. Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Balıkesir Deniz Otobüsleri (BADO) tarafından yapılacak olan seferlerin ilki Ayvalık Cunda İskelesi'nden saat 10.30'da hareket ederek, Cunda köprüsü altından geçerek Altınoluk Balıkçı Barınağı'na ulaşacak. Tanıtım seferleri kapsamında deniz taksi uygulamasından faydalanmak isteyen vatandaşlar 28 Ağustos tarihine kadar 5 TL ödeyerek hizmetten yararlanabilecekler.
(EME-İDR)

22.08.2017 16:01:01 TSI
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