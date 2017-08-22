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Başbakan Yardımcısı Işık'tan AK Parti Bilecik İl Başkanlığına ziyaret

22 Ağustos 2017 Salı, 15:58
Başbakan Yardımcısı Işık'tan AK Parti Bilecik İl Başkanlığına ziyaret
Başbakan Yardımcısı Işık'tan AK Parti Bilecik İl Başkanlığına ziyaret
- AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık;
- "Bilecik teşkilatı olarak 4 ilçemizin kongresini gerçekleştirdik"

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a Bilecik'teki teşkilat hakkında bilgi vererek, "Bilecik teşkilatı olarak 4 ilçemizin kongresini gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki ay kalan kongre sürecini tamamlayacağız" dedi.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, birtakım ziyaretler için geldiği Bilecik'te ilk olarak Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaret eden Işık'ı AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, İl Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit, İl Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer karşıladı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a Bilecik'teki teşkilat hakkında bilgi veren AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, "Bilecik teşkilatı olarak 4 ilçemizin kongresini gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki ay kalan kongre sürecini tamamlayacağız. Sizleri burada ağırlamaktan son derece mutluyuz. Daha önce de ilimize geldiniz, şimdi de Başbakan Yardımcısı olarak geldiniz" dedi.
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise "İl başkanımızın da anlattığı gibi teşkilatımızın bütün kademelerinde bulunmuş, sonuçta hükümetimizin de belli bakanlıklarında tecrübesi fevkalade geniş olan bir abimizle birlikteyiz. Kendisini ilimizde ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Parlamento çatısı altında milletvekili olarak birlikte görev yapıyoruz. Ama ben bir hususu özellikle vurgulamak isterim. Biz meclisi, kanundan yaparız. Hükümetten gelen kanunları, kanun tekliflerini komisyonda görüşürüz genel kurula gelir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındayken bize meclisi gönderdiği kanunların hepsi muhalefetin de genelge desteğiyle geçer. Her şeyden önemlisi bir teknik eleman olarak söyleyeyim. Payda analizleri yapılmış kanunlardır. Kanun tekniği açısından, ülkenin geleceği açısından gerçekten önemli. Ben sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin 2023 hedefleri, 2053 hedefleri burada ithalat ihracat konusundaki hacimlerin hepsini ne fayda getireceğini analiz ederek gelen kanunlardır. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Bilecik'te ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum" dedi.
(CKT-HA-Y)

22.08.2017 16:01:42 TSI
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