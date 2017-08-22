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Karakesek'te sosyal tesis sözü yerine getiriliyor

22 Ağustos 2017 Salı, 15:58
Karakesek'te sosyal tesis sözü yerine getiriliyor
Karakesek'te sosyal tesis sözü yerine getiriliyor
- Sosyal tesisi olmayan mahalle kalmıyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun her mahalleye vermiş olduğu sosyal tesis sözü Karakesek Mahallesi'nde de yerine getiriliyor. İnşaat çalışmaları devam eden sosyal tesisin kısa sürede tamamlanarak, mahalle sakinlerinin hizmetine sunulması hedefleniyor.
Daha modern ve yaşanabilir bir ilçe oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Şehitkamil Belediyesi, sosyal tesis yapımlarına hızla devam ediyor. Birçok mahallenin sosyal tesis ihtiyacını karşılayan Şehitkamil Belediyesi, son olarak Karakesek Mahallesinde de sosyal tesis yapımına başladı. İnşaat çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiği sosyal tesis, kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.
"Sosyal tesis, mahallemiz için büyük bir ihtiyaçtı"
Yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Karakesek Mahalle Muhtarı Mehmet Avan, "Mahallemizde bir sosyal tesise ihtiyacımız vardı. Şehitkamil Belediye Başkanımızdan mahallemizde sosyal tesis yapılması konusunda daha önceden söz almıştık. Başkanımız da bizden yer temin edilmesini istemişti. Yer teminin ardından Şehitkamil Belediyemiz de hız kesmeden çalışmalarına başladı. Mahallemize sosyal tesisin yapılması gerçekten çok lazımdı. Mahallemizde bir taziye olduğu zaman vatandaşlarımız yer konusunda büyük sıkıntılar yaşıyordu. Belediyemiz çadır gönderiyordu fakat kış aylarında soğuk oluyordu. Gerçekten sosyal tesisin olması mahallemiz için büyük bir ihtiyaçtı. Şehitkamil Belediyemiz, çalışmalara hızla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak, mahalle sakinlerimizin hizmetine sunulacak. Yapılan hizmetlerden dolayı çok memnunuz. Başkanımıza ve ekibine mahallemize yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
(AKG-OE-Y)

22.08.2017 16:01:55 TSI
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