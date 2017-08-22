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Babaeski'de kan bağışı kampanyası düzenlenecek

22 Ağustos 2017 Salı, 16:02
Babaeski'de kan bağışı kampanyası düzenlenecek
Babaeski'de kan bağışı kampanyası düzenlenecek

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Türk Kızılayı tarafından Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Fatih Camisi önünde kurulacak Kızılay çadırında Gönüllü Kan Bağışı Kampanyası düzenleneceği bildirildi.
Türk Kızılayı Babaeski Şube Başkanı Necip Fıçıcı, kampanya öncesi yaptığı açıklamada, "Bayramlar yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun olduğu, üzüntülerin bölüşüldüğü, sevinçlerin katlanarak arttığı günlerdir. İşte bu bayram günlerinde kanı değiştirilecek bir bebeğe, ameliyat olacak bir hastaya, kaza geçirmiş ve acil kana ihtiyacı olan kanamalı bir gence de bu bayram sevincini yaşatabilmemiz için biz sağlıklı bireyler olarak kan bağışında bulunmalıyız. Çünkü kan, eczanelerde satılmayan, hiçbir şekilde üretilemeyen bir ilaçtır. Tek kaynağı sağlıklı kan bağışçılarıdır. Bu nedenle 24 Ağustos 2017 Perşembe günü Babaeski Fatih Camii önünde kurulacak olan Kızılay çadırına giderek kan bağışında bulunalım. Kana ihtiyacı olan bu kişilere de bayram sevincini yaşatalım. 24 Ağustos 2017 Perşembe günü 16.00-22.00 saatleri arasında Babaeski Fatih Camii önündeki Kızılay çadırında kan bağışında bulunmanız için sizleri bekliyoruz. Unutmayın bir gün size de gerekebilir" dedi.
(MA-MEF-Y)

22.08.2017 16:05:32 TSI
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