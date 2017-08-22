Sağanak yağışta kontrolden çıkan tır yolu kapattı
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesi Karasu sahil yolunda yağış nedeniyle kontrolden çıkan çimento yüklü tırın elektrik direğine çarparak durması sonrasında yol trafiğe kapandı.
Kaza Akçakoca Karasu sahil yolu Tahirli köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tahirli köyü mevkinde seyir halinde olan çimento yüklü tır, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan tır daha sonra yol kenarındaki elektrik direğine çarparak makaslama yaptı. Yol ortasında kalan tır nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan tır, çekici ile kaldırılırken yol yeniden trafiğe açıldı.
(TT-GY-Y)
22.08.2017 16:06:15 TSI
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