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Yozgat amatör küme kuraları çekildi



(Fotoğraflı)



Alpaslan Demir

YOZGAT (İHA) - Yozgat Birinci Amatör Küme Ligi'nin başlatılması ve takımların gruplarının belirlenmesi için toplantı yapıldı.

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında gerçekleştirilen ve spor adamları, takım yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda Birinci Amatör Küme Ligi'nin 30 Eylül'de başlatılması yönünde karar alındı.

16 takımın 8'erli iki grupta mücadele edeceği ligde, gruplarında ilk üç sıraya giren takımlar Play-Off'a kalacak son iki takım ise lige veda edecek.



(BMG-UY-Y-)



22.08.2017 16:07:41 TSI

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