ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatya'da Orduzu Göleti kurudu

22 Ağustos 2017 Salı, 16:10
Malatya'da Orduzu Göleti kurudu
Malatya'da Orduzu Göleti kurudu

(Fotoğraflı)

Selçuk Dönmez
MALATYA (İHA) - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Malatya'da Orduzu Göleti kurudu.
Malatya'da aşırı sıcaklar nedeniyle Orduzu Göletinin suyu çekildi. Suların çekildiği gölette toprak çatlarken suyun olduğu zamanlarda ortaya çıkan eşsiz manzaradan ise şimdilerde eser yok.
Göletin kurumasının kendilerini üzdüğünü belirten Resul Özbey isimli bir vatandaş, konunun çözülmesini istedi.
Suyun çekilmesinden dolayı karşıdan karşıya geçmenin artık eskisinden kolay olduğunu belirten bazı vatandaşlar ise, suyun çekilme nedeninin aşırı sıcaklar olduğunu kaydederek yetkililerden önlem alınmasını istediler.
(SD-OE-Y)

22.08.2017 16:13:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tarihi Askerlik Şubesinde restorasyon çalışmaları başladı
YEREL

TARİHİ ASKERLİK ŞUBESİNDE RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Mobil Huzur Ekibinden dilencilere yönelik denetim
YEREL

MOBİL HUZUR EKİBİNDEN DİLENCİLERE YÖNELİK DENETİM
Yeşilyurt Belediyespor, hazırlık maçında berabere kaldı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR, HAZIRLIK MAÇINDA BERABERE KALDI
Çivril'e sağlam altyapı
YEREL

ÇİVRİL'E SAĞLAM ALTYAPI
ASKF olağan genel kurulunu yapacak
YEREL

ASKF OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPACAK
Tuğgeneral Özbudun veda turunda
YEREL

TUĞGENERAL ÖZBUDUN VEDA TURUNDA
Türkiye'de ve Malatya'da Su Yönetimi paneli düzenledi
YEREL

TÜRKİYE'DE VE MALATYA'DA SU YÖNETİMİ PANELİ DÜZENLEDİ
MHP Darende ilçe teşkilatında kongre heyecanı
YEREL

MHP DARENDE İLÇE TEŞKİLATINDA KONGRE HEYECANI
Fatih Kürşat Aygün'e Kickboks Milli Takımından davet
YEREL

FATİH KÜRŞAT AYGÜN'E KİCKBOKS MİLLİ TAKIMINDAN DAVET
Muhtarlar Rektör Kızılay ile istişarelerde bulundu
YEREL

MUHTARLAR REKTÖR KIZILAY İLE İSTİŞARELERDE BULUNDU
Battalgazi Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYESİ ASFALT ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
'Bu Yaz Camideyim' projesi sona erdi
YEREL

'BU YAZ CAMİDEYİM' PROJESİ SONA ERDİ
Malatya'da yaşanan sulama suyu sıkıntısı
YEREL

MALATYA'DA YAŞANAN SULAMA SUYU SIKINTISI
5 yıldızlı Hayvan Bakım Merkezi yakında hizmete giriyor
YEREL

5 YILDIZLI HAYVAN BAKIM MERKEZİ YAKINDA HİZMETE GİRİYOR
Geçen: 15 Temmuz'daki mücadeleyi diri tutmaya çalışıyoruz
YEREL

GEÇEN: 15 TEMMUZ'DAKİ MÜCADELEYİ DİRİ TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ