İnegöl Belediyesi Kurban Bayramına hazır

BURSA (İHA) - İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 26 Ağustos 2017 Cuma günü başlayacak 10 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi bir açıklama yaparak bayram hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Aktaş, İnegöl Belediyesi'nin hizmetlerinin tatil süresinde de 7/24 devam edeceğini kaydederek, Alo 153 hattından vatandaşların yetkili birimlere ulaşabileceklerini söyledi.

10 gün sonra kurban bayramının idrak edileceğini hatırlatan Aktaş, "Bunlarla ilgili hazırlık çalışmaları ve bu çalışmalar hakkında bilgilendirme için bir araya geldik. Kurban Bayramına sayılı günler kala ilçe halkımızın bayramını huzur ve sükunla geçirebilmesi adına bir dizi tedbirler aldık. 1 Eylül Cuma günü bayramın 1'inci günü. Bu sene hükumetimizin de 30 Ağustos zafer bayramını göz önüne alarak köprü tatil uygulamasından dolayı yaklaşık 10 günlük bir tatille vatandaşımız karşı karşıya. Muhakkak suretle özel ticarethaneler devam ederken kamu kuruluşları nöbetçi ekipler hariç 10 günlük süre zarfında tatil olacaklar" dedi. İnegöl Belediyesi ekiplerinin 10 günlük tatil süresince teyakkuzda olacağını kaydeden Aktaş, "Tabi takdir edersiniz ki belediye hizmetleri 7/24 365 gün devam eden konular. Zabıta, Temizlik İşleri, Park Bahçeler, Mezarlıklar, Fen İşleri gibi birimler işlerine devam etmekte. Amacımız vatandaşlarımızın hem ibadetlerini yerine getirirken ve mezarlıkları ziyaret ederken hem de bayramı en güzel şekilde geçirmelerini sağlamak" diye konuştu.

Vatandaşlara uyarılarda bulunarak ve bayram tedbirleri hakkında bilgiler vererek konuşmasına devam eden Aktaş, şunları söyledi:

"Bu bayram kurban bayramı. Kurban telaşeli ve masraflı bir bayram. Özellikle ben buradan Cenabı Allah herkesin kurbanını, ibadetini kabul etsin temennileriyle dua ederken vatandaşlarımıza bir uyarı da yapmak istiyorum. Lütfen bir ibadeti yerine getirirken bir başkasının hayatını zorlaştırmayalım. İnegöl'de farklı mahallelerimizde muhtelif yerlerde 125 tane kurban atık kuyusu açıldı. Bunlar belediyemizin web sitesinden, sosyal medya hesaplarımızdan, mahalle muhtarlıklarına asılacak listelerden ve Alo 153 telefonundan öğrenilebilir. Vatandaşlarımıza kurban konusunda özellikle çok dikkatli olmalarını, kurban atıklarını sağa sola gelişi güzel atmamalarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bunların dinen vebalinin olduğunu da özellikle hatırlatmak istiyorum. İbadet yapalım derken bir başka günaha girmeyelim. Kaçan kurbanlarla ilgili her sene yaşadığımız tablo maalesef aynı. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bu konuyla ilgili bir ekip oluşturdu. Bununla alakalı da Alo 153 hattımıza şikayetler gelirse gerekli çalışmanın yapılacağını ifade etmek istiyorum.

Temizlik işleri müdürlüğünün planlı bir şekilde Kurban Bayramına hazırlandığı belirten Aktaş, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bayram öncesi geniş çaplı bir bayram temizliği çalışması planladı. Bu kapsamda İnegöl merkezde bulunan tüm caddeler, çarşı içi ve alışverişin yoğun olduğu noktalar ile yine şehrin dört bir tarafı elden geçirilecek. İnegöl merkezde bulunan tüm cami müştemilatları ve şadırvanlar ekibimiz tarafından ayrıntılı bir şekilde temizlenecek. Ayrıca Cerrah, Kurşunlu, Yeniceköy ve Tahtaköprü mahallelerimizle ovadaki kırsal mahalle meydanlarımız hem otomatik süpürgeyle hem de meydancı ekiplerimiz tarafından bayrama hazır hale getirilecek. Vatandaşlarımızdan da bu konuda özellikle destek beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bunun yanında bayram süresince rutin çöp toplama ve geri dönüşüm hizmetlerinin de devam edeceğini buradan ifade etmek istiyorum. Cenaze ve defin hizmetleri binamız aynı şekilde bayram süresince de normal şekilde çalışacak. Gasilhanede ve gerçekleşen ziyaretlerimiz için mezarlıklarımızda her gün nöbetçilerimiz bulundurulacak. Yine Fen İşleri Müdürlüğümüz icapçı ekipleri marifetiyle 7/24 görev başında olacaklar ki oluşan sıkıntıları yine Alo 153 hattından bildirilebileceğini ifade etmek istiyorum. Büyükşehir belediyemizle yaptığımız görüşmeler neticesinde BUSKİ Genel Müdürlüğümüz de aynı şekilde Alo BUSKİ 185 ve 270 24 00 no'lu telefondan oluşan şikayet ve sıkıntıları alabilirler."

Bayramda huzur evlerininin ziyaret edilmesi gerektiğine dikkat şeken Aktaş Kapkaç olaylarına karşı vatandaşları uyararak şunları kaydetti:

"Huzurevimiz her zaman çiçek gibi hazır. Ben özellikle telaşeli bir bayram ama bayram süresince Huzurevindeki büyüklerimizin ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Herkes çocuklarıyla, evlatlarıyla beraber hiç randevuya vakte saate gerek duymadan ziyaret edebilir. Sabah 08.00'dan akşam 21.00'a kadar bu ziyaretler yapılabilir. Malum yaşlılarımız biraz erken yatıyor. Onların hayır duasını alabilirsiniz, onları şenlendirebilirsiniz"

Bayram yoğunluğundan faydalanan fırsatçıların mağduriyetin uğramamaları adına vatandaşlara uyarılarda da bulunan Aktaş, "Kapkaç olaylarına karşı da vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. İnşallah sıkıntısız, problemsiz, dolu dolu geçen bir bayram olur diye temenni ediyorum"

