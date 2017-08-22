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Rektör Uzun'dan Ulus'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Ulus İlçesine Meslek Yüksekokulu kazandırılması sırasında ve ardından yapılanların Üniversite-Kamu işbirliğinin güzel bir örneği olduğunu söyledi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sedat Yazıcı ile Prof. Dr. Selman Karayılmazlar, Fen ve Mühendislik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yapı İşleri Dairesi Başkanı Anıl Çam ve beraberindekiler Ulus ilçesine ziyaretlerde bulundu. Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun'un da eşlik ettiği ziyaretlerde, Ulus Meslek Yüksekokulu ve öğrencilerle ilgili konular konuşuldu.

Rektör Uzun, Ulus ilçesine Meslek Yüksekokulu (MYO) kurulmasının ardından üniversite personeli ve öğrenciler için gösterilen gayretin önemli olduğunu ifade etti. Ulus ilçesinde yapılanların Üniversite-Kamu iş birliği açısından örnek teşkil ettiğini vurgulayan Rektör Uzun, "Bartın Üniversitesi YÖK'e sunulan teklifin uygun görülmesiyle birlikte MYO sayısını 3'e çıkarmıştır. Ulus Kaymakamlığı, Ulus Belediyesi ve Ulus'a Hizmet Vakfı'nın 'Bir Tuğla da Sen Koy' adıyla başlattıkları kampanyayla Ulus halkı yüksekokul binasını inşa ederek önemli bir adım atmıştır. Ardından buradaki öğretim elemanları ve öğrenciler için gösterilen gayret takdire şayandır. Ulus'ta bu icraatların gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Bartın Valisi Nusret Dirim, Milletvekillerimize, Ulus Kaymakamlığı ve Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun olmak üzere il yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, Ulus'a Hizmet Vakfı ve hayırseverlere teşekkür ederim" dedi.

Ulus'ta kamu kurum ve kuruluşların öğrencilere destek olduklarını kaydeden Rektör Uzun, "Ulus'ta eğitim görecek öğrenciler için tüm Ulus ilçesi seferber olmuş durumda. Öğrencilerin barınma ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına hem Ulus Belediyesi hem de kamu kurum ve kuruluşları tüm imkanlarını kullanmaktadır. Kamu kuruluşları misafirhanelerini, Ulus Belediyesi ise öğrenciler için hazırladığı evler ile öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılamaktadır" diye konuştu.

Bartın Üniversitesi tarafından bölgenin ihtiyaçlarını gözetilerek kurulan Ulus Meslek Yüksekokulu'nda Ormancılık ve Orman Ürünleri, Giyim Üretim Teknolojileri ile Büro Hizmetleri ve Sekreterlik programları yer alıyor. Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Bakır'ın Müdür vekili olduğu Ulus Meslek Yüksekokulu'nda 9 öğretim elemanı öğrencilerle birebir iletişime geçerek kariyer planlama ve iş bulma konularında rehberlik desteği veriliyor. Programa katılan mezunlarının tamamı ise iş sahibi oldu.

Ulus Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, eğitim fonksiyonunu yerine getirirken, araştırma süreçlerinde de bölgeye yeni katkılar sunmak için yönlendiriliyor. Ayrıca öğrenciler doğanın kendilerine sundukları eşsiz güzelliklerin içerisinde üniversitenin ve ilçenin olanaklarından yararlanabiliyor. İlçede bulunan ve bölgenin en büyük kitaplıklarından birine sahip Halk Kütüphanesi üniversite öğrencileri için gece 23.00'a kadar açık tutuluyor. Bunun yanında Ulus Belediyesi'ne ait Spor Merkezinden de öğrenciler yüzde 50 indirimle yararlanabiliyor.

(AY-GY-Y)



22.08.2017 16:16:21 TSI

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