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Afyonkarahisar'ın 2016 yılı vergi rekortmenleri belli oldu



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar İl Defterdarlığı kentteki vergi rekortmenleri listesini açıkladı.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, listenin merkez ve ilçe vergi dairesi müdürlükleri ile ilçe malmüdürlükleri mükelleflerinin 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 dönemine ait yılık gelir vergisi, kurumlar vergisi ve gayrimenkul sermaye iradı beyannamelerine göre hazırlandığı kaydedildi. Yayınlanan listede farklı vergi dilimlerinde ilk 3'e giren isimlerin ise şunlar olduğu belirtildi:

Gelir vergisi diliminde, Şuayp Demirel (525 bin 558 TL), Ömer Alkış (744 bin 41 TL), Sami Korhan Gülhan (296 bin 339 TL).

Gayrimenkul sermaye iradı, Veli Çakmak (264 bin 702 TL), Feride Kırlıoğlu (176 bin 344), Ahmedi Salim Pancar (141 bin 982 TL).

(GC-



22.08.2017 16:16:50 TSI

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