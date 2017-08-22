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Emniyet Müdürü Aydoğdu'dan Rektör Uzun'a veda ziyareti

22 Ağustos 2017 Salı, 16:14
Emniyet Müdürü Aydoğdu'dan Rektör Uzun'a veda ziyareti
Emniyet Müdürü Aydoğdu'dan Rektör Uzun'a veda ziyareti

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - İçişleri Bakanlığı'nın kararnamesiyle ataması gerçekleşen Bartın İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'a veda ziyaretinde bulundu.
Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle ataması gerçekleşen Bartın İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, veda ziyaretleri kapsamında Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti. Rektör Uzun ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek, Aydoğdu'ya yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette, Bartın İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı da yer aldı.
Yayınlanan kararnameyle Bartın Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ogün Vural atanırken, Bartın Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu ise polis Başmüfettişi olmuştu.
(AY-GY-Y)

22.08.2017 16:17:10 TSI
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