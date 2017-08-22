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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Başkan Albayrak'dan Çerkezköy OSB'deki fabrikaları inceledi

22 Ağustos 2017 Salı, 16:15
Başkan Albayrak'dan Çerkezköy OSB'deki fabrikaları inceledi
Başkan Albayrak'dan Çerkezköy OSB'deki fabrikaları inceledi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bazı fabrikaları ziyaret ederek, incelemede bulundu.
Ziyaretlerde, SAREKS Ambalaj Direktörü Şemi Haviyo Teknik Müdür Hakan Ayla, İnsan Kaynakları Müdürü Oktay Tekeş, Öznur Kablo Fabrika Müdürü Oktay Balarısı ve Koçak Farma'nın Genel Müdürü Ender Koçak ile görüşerek bilgi alışverişinde bulundu.
Fabrikaların üretim alanlarını gezip yetkililerden konu ile ilgili bilgi alan Başkan Kadir Albayrak, güçlü bir sanayiye sahip olmanın Büyükşehir Belediyesinin önemli vizyonlarından biri olduğunu belirterek, "Tekirdağ, her geçen gün işverenler için cazibe merkezi haline geliyor. Bu durum hem istihdam hem de kentimizin kalkınması açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.
(SK-MEF-Y)

22.08.2017 16:17:50 TSI
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