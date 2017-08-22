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Adapazarı'nda mahalleler bayrama hazır olacak



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor.

Adapazarı Belediyesi, bayram öncesinde açılan ve fizibilite çalışmaları yapılan tüm sokakları bayrama kadar bitirmeyi hedefliyor. Parke söküm ekibi ve asfalt ekibinin koordineli çalıştığı asfaltlama çalışmaları bayramdan sonra Maltepe, Güneşler, Bağlar, Tekeler, Camili, Yağcılar, Tuzla Mahallesi ile devam edecek. Mahallelerde en fazla asfalt Hızırtepe Mahallesi'nde atılacak. Toplam 32 sokağın yenileneceği Hızırtepe'de 23 bin ton asfalt atılacak. Adapazarı Belediyesi Fen İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Özüm, "Bayrama kadar asfalt çalışmalarımızı hızlandırdık. Kayrancık bağlantı yolunu tamamladık. Tekeler Mahallesi'nde 2 sokağımız asfaltlandı. Bayramdan sonra da Güneşler, Yağcılar, Tuzla, Maltepe, Bağlar ve Hızırtepe Mahallemizde asfalt çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bayrama kadar, açık yolların kapatılması için biraz fazla mesai yapacağız" dedi.

(RŞ-GY-Y)



22.08.2017 16:20:40 TSI

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