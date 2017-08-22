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Kurban Bayramı'nda et tüketimi uyarısı

22 Ağustos 2017 Salı, 16:19
Kurban Bayramı'nda et tüketimi uyarısı

BURSA (İHA) - Kurban Bayramı'nda et tüketimi konusunda vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Uzm. Dr. Muhittin Pekuz, bayramı sağlıklı ve mutlu geçirebilmek için günlük et tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Dr. Pekuz, "Kurbanlık etlerinin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için bayramda yağsız veya az yağlı etler tercih edilmeli ve aşırıya kaçılmamalıdır" dedi.
Kurban etlerinin küçük parçalar halinde derin dondurucuda saklanması gerektiğini belirten Dr. Pekuz, "Etler kolaylıkla bozulabilen riskli besinlerdir. Etlerin dondurulduktan sonra çözünmesi bazı mikroorganizmalar için üreme ortamı oluşturur. Bu sebeple çözünen et hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır." diye konuştu. Dr. Pekuz, etlerin çözdürülmesi konusunda ise şunları belirtti:
"Etin çabuk çözünmesi için oda sıcaklığında bekletmek, kalorifer üzerinde çözdürme gibi yöntemler insan sağlığı açısından tehlikeli sonuçları da beraberinde getirmektedir. Bunların yerine buzdolabının alt raflarında çözünmesi sağlanmalıdır."
Etle yapılan yemeklere ilave yağ eklenmeden kendi yağı ile pişirilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Pekuz, "Bazı zoonoz hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaştığı akıldan çıkarılmamalıdır. Etlerin dışı kadar içi de iyi pişirilmelidir. Uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi kanserojen maddelerin oluşumuna neden olabileceği için etlerin pişirilmesinde haşlama, ızgara gibi yöntemler tercih edilmelidir" diye konuştu.
Etlerin sindirilmesi zor olan besinler olduğunu altını çizen Dr. Pekuz, "Yeni kesilen hayvanların etlerindeki sertlik, sindirimde zorluğa yol açar. Kurban etleri hemen değil, buzdolabında birkaç gün bekledikten sonra tüketilmelidir. Yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne, besin gruplarının dengeli dağılmasına ve hijyene de özen gösterilmelidir" ifadelerini kullandı
(İDR)

22.08.2017 16:22:02 TSI
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