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Adalet Komisyonu Başkanı Kahveci'den Baro Başkanı Er'e iadeyi ziyaret



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Adalet Komisyonu Başkanlığına yeni atanan Mustafa Kahveci, Mersin Barosu'na iadeyi ziyarette bulundu.

Mersin Barosu Başkanı Ali Er'in, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte geçen hafta Adalet Komisyonu Başkanı Kahveci'yi ziyaret ederek görevinde başarılar dilemesinin ardından, Kahveci de Baro Yönetimini ziyaret etti. Kahveci'yi, Baro Başkanı Er ve Başkan Yardımcısı Gazi Özdemir ağırlarken, ziyarette Mersin Adliyesi'nin genel sorunları ve işleyişindeki aksaklıklar ele alındı. Er ve Kahveci, ayrıca avukatların görevlilerini yerine getirirken karşılaştıkları sorunlar ve aksaklıklar, avukatlık mesleğinin etkili bir şekilde yapılabilmesi, gerek avukatların gerekse adliye personelinin iş yükünün azalması, avukatların gerek duruşmada gerekse icra ve mahkeme kalemlerinde yaşadıkları sorunların çözümü konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Ziyarette, bu konularda birlikte çalışmalar yapılması yönünde görüş birliğine de varıldı.

(KYM-Y)



22.08.2017 16:22:15 TSI

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