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Badminton Federasyonu'ndan Başkan Yaralı'ya plaket



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Badminton sporuna sağladığı katkılardan dolayı Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı'ya plaket gönderdi.

Saruhanlı Belediyesi Badminton Antrenörü Aygül Aydoğmuş, Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı'yı makamında ziyaret ederek, Federasyon'dan gönderilen plaketi kendisine takdim etti. Aydoğmuş, ziyarette yaptığı açıklamada Başkan Yaralı'nın talimatıyla geçen yıl kurulan Saruhanlı Belediyesi Badminton takımının kısa sürede 60'ı ilçe merkezi, 15'i de Koldere mahallesinde olmak üzere toplam 75 sporcuya ulaştığını kaydetti. Bu zaman zarfından katıldıkları bazı turnuvalarda önemli dereceler elde ettiklerini dile getiren Aydoğmuş, bu başarıda en büyük payın Başkan Yaralı'ya ait olduğunu, Yaralı'nın bu doğrultuda ki çabasının Federasyon tarafından dikkatle ve takdirle takip edildiğini söyledi. Başkan Yaralı ise İlçedeki çocukların çeşitli spor dalları ile tanışmalarını sağladıklarını, bu sayede onların kötü alışkanlıklara yönelmelerine mani olduklarını dile getirdi.

Saruhanlı'da eğitimini verdiklerini spor dallarından birinin de badminton olduğunu belirten Yaralı, futboldan, basketbola, taekwondodan yüzme sporuna kadar çok sayıda branşı içerisinde bulunduran yaz spor okullarında 2 bin öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti.

(AY-Y)



22.08.2017 16:22:56 TSI

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