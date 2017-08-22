Başkan Toçoğlu Başsavcı Dursun'u ağırladı
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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya'ya yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'u makamında ağırladı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Silivri'den Sakarya'ya atanan Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'u makamında ağırladı. Başsavcıların toplumsal adaletin tesisinde üstlendikleri misyonun önemine dikkat çeken Başkan Toçoğlu, Dursun'a yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Toçoğlu, "Cumhuriyet Başsavcımız Lütfi Dursun'u Büyükşehir Belediyemizde misafir ettik. Toplumsal adaletin tesisinde önemli bir sorumluluğu üstlenen Başsavcımız Dursun'a görevlerinde başarılar diliyorum. İnşallah uyum ve birliktelik içerisinde şehrimiz için çalışacağız" dedi.
(RŞ-GY-Y)
22.08.2017 16:25:24 TSI
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