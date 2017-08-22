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Gördes'te 612 dekar arazi sulanabilir hale geldi

22 Ağustos 2017 Salı, 16:23
Gördes'te 612 dekar arazi sulanabilir hale geldi
Gördes'te 612 dekar arazi sulanabilir hale geldi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesi Malkoca Mahallesi'nde 612 dekar tarım arazisinde 69 üreticinin faydalanacağı tarımsal sulama tesisinin bakım ve onarımını tamamladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin devamlılığı ve çeşitlendirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesinde önemli bir hizmeti daha hayata geçirdi. Malkoca Mahallesi'nde tarımsal sulama tesisi bakım ve onarımı yapıldı. Çalışma hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, "612 dekarlık tarım arazisinde sulu tarım yapılabilmesine olanak sağlayan bu tesisten 69 üreticimiz faydalanacak. Ekiplerimiz kısa süre içerisinde tarımsal sulama tesisinin bakımını gerçekleştirdi ve kullanıma uygun hale getirdi. Üreticilerimize hayırlı olsun" diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda kırsal kalkınmaya destek olmaya devam edeceklerini belirten Gençoğlu, "Sulu tarım yapılabilen araziler üzerinde ürün verimi ve çeşitliliği arttırılabiliyor. Bu kapsamda yaptığımız çalışmanın önemine değinmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte de proje ve yatırımlarımız ile üreticilerimizin yanında olacağız. Onlardan gelen fikir ve taleplere de her zaman açığız. Kırsal kalkınmanın sağlanması adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün de destekleriyle elimizden gelen tüm çalışmaları sahaya yansıtacağız" diye konuştu.
(AY-Y)

22.08.2017 16:26:11 TSI
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