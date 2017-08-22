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Konuralp Mahallesi yenileniyor

22 Ağustos 2017 Salı, 16:25
Konuralp Mahallesi yenileniyor
Konuralp Mahallesi yenileniyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Akyazı Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, Konuralp Mahallesi 2056 Akminare Sokak üzerinde baştan sona yenileme çalışmalarına başladı.
İlçenin hemen her bölgesinde farklı ekipler halinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdüren Akyazı Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, 2056 Akminare Sokak üzerinde yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında ilk olarak zemin ve kot farkı düzeltmesi yapan ekipler yol kenarlarındaki eskiyen ve kullanım ömrünü yitiren büz hatlarını da yenileri ile değiştirdi. Çalışmalarla birlikte ayrıca içme suyu hattı da baştan sona değişecek olan 2056 Sokak'ya alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol kenarlarına yeni kaldırımlar ve asfalt serim çalışmalarına başlayacaklar.
Kısa bir süre içerisinde çalışmaların tamamlanmasını hedefleyen ekipler özellikle Altındere, Güzlek, Yeniköy, ve Hendek'e bağlanan yollar ve Akminare için kestirme yol alternatifi olan bu sokağı baştan sona yenileyerek yeniden kullanıma açacaklar.
(RŞ-GY-Y)

22.08.2017 16:27:28 TSI
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