ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayseri ilk Spor Lisesine kavuştu

22 Ağustos 2017 Salı, 16:25
Kayseri ilk Spor Lisesine kavuştu
Kayseri ilk Spor Lisesine kavuştu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

KAYSERİ (İHA) - Milli Eğitim İl Müdürü Osman Elmalı, Kayseri'nin ilk Spor Lisesinin 2017-2018 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayacağını söyledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü il binasında 2017 yılı yatırımlarına dair basın açıklamasında bulunan Milli Eğitim il Müdürü Osman Elmalı, Kayseri'nin ilk Spor Lisesine kavuştuğu müjdesini verdi. Spor Lisesinin İncesu yolunda bulunan eski Kayseri Fen Lisesi hizmet binasında bu yıl eğitim öğretime başlayacağını belirten İl Müdürü Osman Elmalı, "Spor Lisesine 90 öğrenci alınacaktır. Ön kayıtlar 05-07 Eylül tarihleri arasında Melikgazi Rehberlik Araştırma Müdürlüğü 3'üncü katında yapılacak olup, 08-11 Eylül tarihleri arasında da yetenek sınavı gerçekleştirilecektir. Yetenek sınavları Melikgazi 50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonunda; 20 metre sürat koşusu ve koordinasyon parkuru elektronik sayaçlar kullanılarak yapılacaktır. Bu testlerde başarılı olan öğrencilerimiz 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Kayseri Spor Lisemizde okumaya hak kazanacaktır" dedi.

İl merkezinde fen lisesi sayısı 2'ye çıktı

Ayrıca il merkezindeki fen lisesi sayısının 2'ye yükseldiğini de dile getiren İl Müdürü Osman Elmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlardan bir tanesi hayırsever iş adamımız Osman ULUBAŞ tarafından yaptırılan Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi, 2'incisi ise yıllardır ilimize Kayseri Sümer Lisesi olarak hizmet veren okulumuzda yaptığımız çalışmalar neticesinde Sümer Fen Lisesi olarak ilimize hizmet edecektir. 2017-2018 kayıtlarında Sümer Fen Lisesi'ne 4 şube açılmış olup kayıtlarda en yüksek puan 499.445 ile başlayıp, en düşük 486.810 olarak tamamlamıştır. Yine Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi yanına devlet yatırımı olarak yapılan Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi eğitim öğretime başlamış olup; okulumuz 24 dersliklidir. Okulumuzda bu yıl 6 şube açılmış olup, 204 öğrenci kayıt yaptırmıştır."

2019'da Kayseri'de okul sayısı artacak

Bakanlığın ikili öğretimden tam gün eğitime geçmesi ile bağlantılı olarak, il genelinde 2019'a kadar okul sayısının artacağını kaydeden İl Müdürü Osman Elmalı, ilde tam gün eğitime geçiş için 24 derslikli 44 okula ihtiyaç duyulduğunu söyledi. 2018 yılı başında yapılacak olan ihalelerle 2019 yılında belirtilen rakama ulaşılacağını belirten İl Müdürü Osman Elmalı, "Bu kapsamda Bakanlığımıza önce 17 okul arsası bildirildi. Daha sonra belediyelerimizin katkılarıyla yeni arsaların temizlenmesiyle 21'e sonra 25 arsaya çıktı. Hedefimiz yıl sonuna kadar 35 arsaya ulaşmaktır. Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik Beye, Melikgazi, Kocasinan, Talas Belediye Başkanlarımıza ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Amacımız ilimizde eğitimin kalitesini ve alt yapısını en iyi düzeye taşımaktır" ifadelerini kullandı.
(SK)

22.08.2017 16:27:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi Davası yine ertelendi
YEREL

FETÖ'DEN KHK İLE KAPATILAN MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ DAVASI YİNE ERTELENDİ
Vali Kamçı Tomarza'da Muhtarlarla Buluştu
YEREL

VALİ KAMÇI TOMARZA'DA MUHTARLARLA BULUŞTU
Kayseri Ticaret Odası'ndan KAYSO'ya Ziyaret
YEREL

KAYSERİ TİCARET ODASI'NDAN KAYSO'YA ZİYARET
Kurban satıcıları hafta sonunu bekliyor
YEREL

KURBAN SATICILARI HAFTA SONUNU BEKLİYOR
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Hiçyılmaz'dan CHP İl Başkanı Keskin'e Nezaket Ziyareti
YEREL

KTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI HİÇYILMAZ'DAN CHP İL BAŞKANI KESKİN'E NEZAKET ZİYARETİ
Kronik Hastalığı Olanlara Kurban Bayramı Öncesi Uyarı
YEREL

KRONİK HASTALIĞI OLANLARA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ UYARI
Talas Belediyesi GES ile ilk 5 ayda büyük kazanç sağladı
YEREL

TALAS BELEDİYESİ GES İLE İLK 5 AYDA BÜYÜK KAZANÇ SAĞLADI
Devli'de muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı
YEREL

DEVLİ'DE MUHTARLARLA İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
Kimse Yok mu Derneği davasında 2 tutuklama
YEREL

KİMSE YOK MU DERNEĞİ DAVASINDA 2 TUTUKLAMA
Erdemli vadisi görenleri hayrete düşürüyor
YEREL

ERDEMLİ VADİSİ GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR
Melikgazi Belediyesi sporu mahallelere taşıdı
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ SPORU MAHALLELERE TAŞIDI
Büyükşehir kavşakları yeniliyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KAVŞAKLARI YENİLİYOR
Kocasinan'da bayram öncesi hizmet seferberliği
YEREL

KOCASİNAN'DA BAYRAM ÖNCESİ HİZMET SEFERBERLİĞİ
Sumudica'nın keyfi yerinde
YEREL

SUMUDİCA'NIN KEYFİ YERİNDE
Ulaşım A.Ş. 'Engelsiz Erişim Projesi' başlattı
YEREL

ULAŞIM A.Ş. 'ENGELSİZ ERİŞİM PROJESİ' BAŞLATTI
Göreme Belediyesi'nde sözleşme sevinci
YEREL

GÖREME BELEDİYESİ'NDE SÖZLEŞME SEVİNCİ
Narkotik polisinden 'Paşa' operasyonu
YEREL

NARKOTİK POLİSİNDEN 'PAŞA' OPERASYONU
Melikgazi'de muhtarlar toplantısı yapıldı
YEREL

MELİKGAZİ'DE MUHTARLAR TOPLANTISI YAPILDI
Yaşar Karayel'den Mazlum-Der'e ziyaret
YEREL

YAŞAR KARAYEL'DEN MAZLUM-DER'E ZİYARET
Melikgazi'de asansör bakımları değerlendirildi
YEREL

MELİKGAZİ'DE ASANSÖR BAKIMLARI DEĞERLENDİRİLDİ
Geçen sezon 5 penaltının tamamını gole çeviren Deniz Türüç bu sezon ilk penaltıyı kaçırdı
YEREL

GEÇEN SEZON 5 PENALTININ TAMAMINI GOLE ÇEVİREN DENİZ TÜRÜÇ BU SEZON İLK PENALTIYI KAÇIRDI
Yılanın ısırdığı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı
YEREL

YILANIN ISIRDIĞI İŞÇİ AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Tek yumurta üçüzleri 6 ay önce başladıkları karatede ilk madalyalarını aldı
YEREL

TEK YUMURTA ÜÇÜZLERİ 6 AY ÖNCE BAŞLADIKLARI KARATEDE İLK MADALYALARINI ALDI
Büyükşehir'den yatırımcılar için fırsat
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN YATIRIMCILAR İÇİN FIRSAT