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Kayseri ilk Spor Lisesine kavuştu



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KAYSERİ (İHA) - Milli Eğitim İl Müdürü Osman Elmalı, Kayseri'nin ilk Spor Lisesinin 2017-2018 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayacağını söyledi.



Milli Eğitim Müdürlüğü il binasında 2017 yılı yatırımlarına dair basın açıklamasında bulunan Milli Eğitim il Müdürü Osman Elmalı, Kayseri'nin ilk Spor Lisesine kavuştuğu müjdesini verdi. Spor Lisesinin İncesu yolunda bulunan eski Kayseri Fen Lisesi hizmet binasında bu yıl eğitim öğretime başlayacağını belirten İl Müdürü Osman Elmalı, "Spor Lisesine 90 öğrenci alınacaktır. Ön kayıtlar 05-07 Eylül tarihleri arasında Melikgazi Rehberlik Araştırma Müdürlüğü 3'üncü katında yapılacak olup, 08-11 Eylül tarihleri arasında da yetenek sınavı gerçekleştirilecektir. Yetenek sınavları Melikgazi 50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonunda; 20 metre sürat koşusu ve koordinasyon parkuru elektronik sayaçlar kullanılarak yapılacaktır. Bu testlerde başarılı olan öğrencilerimiz 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Kayseri Spor Lisemizde okumaya hak kazanacaktır" dedi.



İl merkezinde fen lisesi sayısı 2'ye çıktı



Ayrıca il merkezindeki fen lisesi sayısının 2'ye yükseldiğini de dile getiren İl Müdürü Osman Elmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunlardan bir tanesi hayırsever iş adamımız Osman ULUBAŞ tarafından yaptırılan Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi, 2'incisi ise yıllardır ilimize Kayseri Sümer Lisesi olarak hizmet veren okulumuzda yaptığımız çalışmalar neticesinde Sümer Fen Lisesi olarak ilimize hizmet edecektir. 2017-2018 kayıtlarında Sümer Fen Lisesi'ne 4 şube açılmış olup kayıtlarda en yüksek puan 499.445 ile başlayıp, en düşük 486.810 olarak tamamlamıştır. Yine Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi yanına devlet yatırımı olarak yapılan Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi eğitim öğretime başlamış olup; okulumuz 24 dersliklidir. Okulumuzda bu yıl 6 şube açılmış olup, 204 öğrenci kayıt yaptırmıştır."



2019'da Kayseri'de okul sayısı artacak



Bakanlığın ikili öğretimden tam gün eğitime geçmesi ile bağlantılı olarak, il genelinde 2019'a kadar okul sayısının artacağını kaydeden İl Müdürü Osman Elmalı, ilde tam gün eğitime geçiş için 24 derslikli 44 okula ihtiyaç duyulduğunu söyledi. 2018 yılı başında yapılacak olan ihalelerle 2019 yılında belirtilen rakama ulaşılacağını belirten İl Müdürü Osman Elmalı, "Bu kapsamda Bakanlığımıza önce 17 okul arsası bildirildi. Daha sonra belediyelerimizin katkılarıyla yeni arsaların temizlenmesiyle 21'e sonra 25 arsaya çıktı. Hedefimiz yıl sonuna kadar 35 arsaya ulaşmaktır. Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik Beye, Melikgazi, Kocasinan, Talas Belediye Başkanlarımıza ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Amacımız ilimizde eğitimin kalitesini ve alt yapısını en iyi düzeye taşımaktır" ifadelerini kullandı.

(SK)



22.08.2017 16:27:29 TSI

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