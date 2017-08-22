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Afyonkarahisar'da, Zafer Haftası'nda "motokros" heyecanı yaşanacak



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. Ayak Yarışı 26-27 Ağustos tarihlerinde 30 Ağustos Zafer Haftası kutlamaları çerçevesinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapılacak.

Afyonkarahisar, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2017 yarış takviminde yer alan Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. Ayak Yarışı'na 26-27 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacak. 30 Ağustos Zafer Haftası kapsamında Afyon Motor Sporları Merkezi MX Parkuru'nda düzenlenecek yarışa İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya, Ankara, Kütahya ve Bursa başta olmak üzere KKTC'den de yarışçılar katılacak. Teknik, beceri, cesaret ve dengenin öne çıkacağı yarışta; MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc ve Veteran sınıflarında yarışlar düzenlenecek.

26 Ağustos Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarının yapılacağı şampiyonanın 5. ayak yarışında, Türkiye'nin usta yarışçıları, hızlı gençleri ve minik yetenekleri 27 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da start demirindeki yerlerini alacak. Birinci etap yarışlarının ödül töreni saat 14.00'da yapılacak. İki etap halinde gerçekleştirilecek yarışma saat 17.00'da sona erecek. Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapılacak Türkiye Motokros Şampiyonası Yarışı'nda sınıflarında ilk üç sırayı alacak sporculara para ödülü dağıtılacak. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından, MX1, MX2, MX ve Veteran sınıflarının birincisine 600 TL, ikincisine 400 TL, üçüncüsüne 300 TL, 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarının birincisine 700 TL, ikincisine 500 TL, üçüncüsüne 300 TL ve dördüncüsüne 150 TL para ödülü verilecek.

(GC-



22.08.2017 16:28:12 TSI

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