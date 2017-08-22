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Eskişehir'de ayın polisleri belli oldu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından polislerin moral ve motivasyonunu artırmak, başarılı personeli ödüllendirmek, üstün performans gösteren personelin belirlenerek "Ayın Personeli" seçme uygulamasına devam ediliyor.

İzinliyken silahlı şahsı etkisiz hale getiren polis memuru Abrek Çınar, ayın polisi seçilmeye hak kazandı. İkametinin balkonunda oturduğu sırada Kurtuluş Mahallesi Sehergül Sokak içerisinde bir bayanın çığlık seslerini ve ardından bir el silah sesi duyan Çınar, sokağa indiğinde 1,70 boylarında, 20 yaşlarında bir erkek şahsın elinde tabanca olay yerinden uzaklaştığını gördü. Ziyapaşa Caddesi'nden, Vatan Caddesi istikametine giden şahsı takip eden polis memuru, aynı zamanda 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu bildirdi. Cumhuriyet Bulvarı'nda şüpheli şahsı yakalayıp etkisiz hale getiren Çınar, elindeki seri numarası silinmiş tabancayı alıp olay yerine gelen ekibe teslim etti. Abrek Çınar'ın dikkatli duyarlı, özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı nisan ayında "Ayın personeli" olarak seçildiği açıklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Alpay Arslan, Bilal Moran ve Ömer Kök ise, Eskişehir'e yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde sokmaya çalışırken yakalanan, özellikle torbacı tabir edilen şahıslara uyuşturucu maddeyi tedarik eden ve geçimini bu işten sağlayan şahısların yakalanarak tutuklanmalarını sağladılar. Polis memurları bu çalışmaları neticesinde Mayıs ayının personelleri seçildiler.

Ayın personeli seçilen polisler, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Huzur Sevenler Derneği Başkanı Necip Fazıl Şahin ve dernek yönetim kurulu üyeleri ile diğer davetlilerin katılımlarıyla düzenlenen tören ile teşekkür belgesi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildiler.

(MSY-AS-Y)



22.08.2017 16:28:34 TSI

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